Polska

Prokurator krajowy: w biurach byłych rzeczników dyscyplinarnych zabezpieczono akta 120 spraw

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk
Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Relacja reporterki TVN24
Źródło: TVN24
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w czwartek, że podczas przeszukań w biurach byłych sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych zabezpieczono akta 120 spraw. - Dzisiaj będą kontynuowane czynności. One doprowadzą do tego, że akta zostaną wydane odpowiedniemu podmiotowi - dodał.

W środę policjanci z Komedy Stołecznej Policji weszli do biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, znajdującego się w tym samym budynku, co Krajowa Rada Sądownictwa. Zjawili się tam na polecenie Prokuratury Krajowej. Przeprowadzili wówczas przeszukania w biurach sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych mianowanych w czasach PiS - Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty, którzy w ubiegłym roku zostali odwołani z funkcji przez ministra sprawiedliwości.

W czwartek prokurator krajowy Dariusz Korneluk ogłosił, że podczas przeszukania zabezpieczono akta 120 spraw. Jak powiedział, były to akta, którymi rzecznicy dyscyplinarni "dysponować nie mogą".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów

Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów

WARSZAWA
Minister o odwołaniu rzeczników. "Nie stawiamy tu kropki"

Minister o odwołaniu rzeczników. "Nie stawiamy tu kropki"

Świat

Zaznaczył, że toczy się wobec nich postępowanie karne. Jak powiedział, prokurator parokrotnie zwracał się o wydanie akt i informował, że ich niewydanie "nosi znamiona przestępstwa przywłaszczenia funkcji, ale i przestępstwa ukrywania akt".

- Dzisiaj będą kontynuowane czynności. One finalnie doprowadzą oczywiście do tego, że akta zostaną wydane odpowiedniemu podmiotowi - powiedział Korneluk. Jest nim obecny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, czyli sędzia Joanna Raczkowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Korneluk oświadczył ponadto, że na funkcji rzeczników dyscyplinarnych sędziów "nastąpiła zmiana - czy się to komuś podoba, czy nie". - Ta zmiana mogła być zakwestionowana, ale odwołani rzecznicy z tej drogi nie korzystają - zaznaczył.

Odwołani rzecznicy dyscyplinarni

Sędziowie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota zostali powołani na funkcje rzeczników w 2018 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Do odwołania Piotra Schaba z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępcy, Przemysława Radzika, doszło w kwietniu 2025 r. Zrobił to ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Z kolei jego następca, Waldemar Żurek, wkrótce po objęciu urzędu w końcu lipca zeszłego roku odwołał drugiego z zastępców Schaba, Michała Lasotę. Sędziowie ci uważają jednak te odwołania za bezprawne i bezskuteczne. W kolejnych miesiącach wszczynali oni postępowania dyscyplinarne i użytkują pomieszczenia w budynku wynajmowanym przez KRS przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

pc

Autorka/Autor: mgk/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Dariusz Korneluk Prokuratura Krajowa Spór o zmiany w sądownictwie
