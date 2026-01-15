Logo strona główna
Polska

"Gorzka chwila". Prokurator, który oskarżał "Dragona", o jego spotkaniu z prezydentem Nawrockim

|
Agata Adamek: To była parodia? Żart?
"'Dragon' był jednym z liderów"
Źródło: TVN24
Prokurator Grzegorz Masłowski przed laty oskarżył Tomasza P., ps. Dragon, o poważne przestępstwa, między innymi o kierowanie grupą przestępczą. W rozmowie z reporterem tvn24.pl opowiada o podejrzanym i o śledztwie, które przeciwko niemu prowadził.
Artykuł dostępny w subskrypcji

O Tomaszu P., ps. Dragon, zrobiło się głośno kilka dni temu po informacjach ujawnionych przez Wirtualną Polskę. Portal napisał, że prezydent Karol Nawrocki w trakcie sobotniej pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze "serdecznie uścisnął" Tomasza P.

Tymczasem "Dragon" czeka właśnie na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym został nieprawomocnie skazany na sześć lat więzienia. Zarzuty to propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia. Śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator Grzegorz Masłowski z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Robert Zieliński: Na serię podpaleń mieszkań cudzoziemców w Białymstoku w 2013 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zareagował głośnymi słowami skierowanymi do środowisk skinheadowskich: "Idziemy po was". Śledztwo do prowadzenia dostał pan.

Prokurator Grzegorz Masłowski: Pracowałem wtedy w prokuraturze apelacyjnej, w pionie zwalczania zorganizowanej przestępczości. Miałem już doświadczenia z poważnymi sprawami, dotyczącymi mafii wołomińskiej czy wątkami afery hazardowej, gdzie w grę wchodziły nieczyste interesy o wartości setek milionów złotych. Dostałem sprawę szeroko rozumianej przestępczości związanej z kibolami Jagiellonii o podłożu nazistowskim. W terenie intensywnie już rozpracowywali te struktury policjanci z komendy wojewódzkiej i z Centralnego Biura Śledczego, wykorzystując wszystkie zgodne z prawem metody.

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
