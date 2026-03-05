Logo strona główna
Polska

Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego

Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Prezes NBP Adam Glapiński o finansowaniu "polskiego SAFE zero procent"
Źródło: TVN24
Dlaczego nie było takiej propozycji ze strony NBP, kiedy pan Błaszczak zaciągał niekorzystne kredyty? - pytał polityk PSL Jakub Stefaniak, komentując zapowiedziany przez prezydenta SAFE zero procent. Według senatora KO Grzegorza Schetyny za programem stoi chęć usprawiedliwienia weta prezydenta, a szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz oznajmił, że przeprowadzi interwencję poselską w tej sprawie.

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę polski SAFE zero procent, który ma być alternatywą dla unijnego programu oprocentowanych pożyczek na obronność. SAFE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki "ma dużą presję wojska". SAFE zero procent ma "stworzyć pretekst"

Nawrocki "ma dużą presję wojska". SAFE zero procent ma "stworzyć pretekst"

"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"

"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"

BIZNES

Stefaniak: zero konkretów

- Program zero procent, to na razie zero konkretów - ocenił zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak (PSL). - Pytanie brzmi, dlaczego nie było takiej propozycji ze strony Narodowego Banku Polskiego w momencie, kiedy pan Błaszczak zaciągał niekorzystne kredyty na zakup sprzętu z Korei? - dodał.

Zdaniem Stefaniaka opozycji przyświeca zasada przypominająca "odwróconą przysięgę Hipokratesa" . - Po pierwsze szkodzić. Szkodzić rządowi, bo jak rząd będzie miał sukces, to PiS będzie miał problem - doprecyzował.

- Natomiast jeżeli okazałoby się, że alternatywnie, oprócz programu SAFE, moglibyśmy pozyskać jeszcze jakieś dodatkowe finansowanie z udziałem NBP, to bardzo dobrze, tylko pamiętajmy, że musi to być wszystko zgodne z konstytucją - zaznaczył polityk PSL.

Klatka kluczowa-269846
Jakub Stefaniak: zero konkretów
Źródło: TVN24

Śliz: przygotowałem w tej sprawie interwencję

Przewodniczący klubu Polski 2050 Paweł Śliz zwrócił uwagę, że strona rządowa nie zna odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące prezydenckiego programu. Oznajmił, że przygotował w tej sprawie interwencję poselską do Narodowego Banku Polskiego, by na takie pytania odpowiedział.

- Skoro wam, dziennikarzom ani pan prezydent, ani prezes NBP nie chciał odpowiedzieć, to może przynajmniej mi odpowie - stwierdził w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem.

Klatka kluczowa-269857
Paweł Śliz zapowiada interwencję poselską w NBP
Źródło: TVN24

Schetyna: nieudolna próba stworzenia wrażenia, że jest alternatywa

W ocenie senatora KO Grzegorza Schetyny za propozycją SAFE zero procent stoi "chęć przykrycia, czy usprawiedliwienia weta prezydenta" a także "odwrócenie uwagi od sensownego, przygotowanego, przemyślanego i dobrze przeprowadzonego programu SAFE".

Klatka kluczowa-269832
Schetyna o "SAFE zero procent": cheć przykrycia weta prezydenta
Źródło: TVN24

- To, co wczoraj przedstawili na konferencji prasowej prezydent z prezesem NBP-u, nie było żadną propozycją. Tam nie było żadnego konkretu. Nie ma żadnych liczb - mówił Schetyna. - Jest tylko nieudolna próba stworzenia wrażenia, że jest alternatywa tańszych, lepszych, szybszych pieniędzy i może to zrobić NBP - skwitował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: W czwartek prezydencką propozycję komentowali w Sejmie politycy., Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Tagi:
Program SAFEKarol NawrockiPrezes NBP Adam GlapińskiNBPGrzegorz Schetynabezpieczeństwo
