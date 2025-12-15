Danuta Plecka: powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pijawi się w Berlinie Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk weźmie udział w poniedziałkowym szczycie w Berlinie z udziałem europejskich przywódców i przedstawicieli USA. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę w Ukrainie.

Plecka: to stabilizuje nasze bezpieczeństwo

Sprawę komentowała w poniedziałkowym "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. - Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie i będzie brał udział w rozmowach dotyczących pokoju w Ukrainie - oceniła.

Odniosła się też do słów Karola Nawrockiego, według którego reprezentujący Polskę w rozmowach na temat Ukrainy Donald Tusk przestał być szanowanym graczem w oczach europejskich liderów.

Według politolożki, prezydent sam dołożył swoją cegiełkę do marginalizacji Polski na arenie międzynarodowej oraz do osłabienia jej pozycji w rozmowach z Ukrainą. Przykładami takich działań są – jej zdaniem – próby wykluczenia Donalda Tuska z rozmów z Donaldem Trumpem na temat pokoju w Ukrainie, a także blokowanie nominacji ambasadorskich przez Pałac Prezydencki

- To wszystko niestety nie sprzyja naszej pozycji na arenie międzynarodowej i bardzo dobrze się stało, że Donald Tusk jako premier polskiego rządu został zaproszony do Berlina, bo to stabilizuje w jakiś sposób nasze bezpieczeństwo, ale przede wszystkim też włącza nas w rozmowy na temat pokoju w Ukrainie, przynajmniej po tej stronie europejskiej - mówiła.

Balcer: premier powinien regularnie brać udział rozmowach

Sprawę komentował również inny gość "Wstajesz i Wiesz" - politolog Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej, którego zdaniem udział Donalda Tuska w rozmowach w Berlinie to ważna informacja. Zaznaczył przy tym, że dobrze byłoby, gdyby zapraszanie polskiego premiera do stołu pozostało z nami na stałe.

Adam Balcer: optymalny scenariusz powinien być taki, że premier bierze regularny udział w takich spotkaniach Źródło: TVN24

- Biorąc pod uwagę, jak ta wojna jest ważna dla Polski, ze względu na to, że Ukraina jest naszym sąsiadem, jak jest ważna dla bezpieczeństwa Polski (...) optymalny scenariusz powinien być taki, że premier Polski bierze regularnie udział w takich spotkaniach - zaznaczył.

- Po drugie, dobrze by było, żeby tematyka ukraińska, wojny w Ukrainie, nie była w Polsce przedmiotem sporu, kłótni - dodał. Ocenił, że między innymi spór o przekazanie Ukrainie polskich samolotów MiG-29 wygląda z zewnątrz "nie najlepiej".

