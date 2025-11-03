Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Profesor Dudek w "Kropce nad i": jeśli Ziobro czuje się na siłach, powinien przyjechać i dać się zamknąć

Zbigniew Ziobro i Victor Orban
Dudek: jeśli Ziobro chce być następcą Kaczyńskiego, to powinien dać się zamknąć
Źródło: Kropka nad i TVN24
Zdaniem profesora Antoniego Dudka były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien wrócić z Węgier do Polski, aby "ewentualnie dać się zamknąć", jeśli chce być następcą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - I tak ma gwarancję, moim zdaniem, ułaskawienia przez prezydenta Nawrockiego - przekonywał politolog, gość "Kropki nad i" w TVN24.

Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Zbigniew Ziobro i Viktor Orban
Zbigniew Ziobro i Viktor Orban
Źródło: Viktor Orban/X

Obecnie Ziobro przebywa na Węgrzech i nie wiadomo, czy i kiedy wróci do Polski. Oświadczył, że nie ma zamiaru zrzekać się immunitetu. Zdaniem historyka i politologa prof. Antoniego Dudka, który był gościem "Kropki nad i" TVN24, to, czy były minister sprawiedliwości powinien wrócić do kraju, jest kwestią obranej przez niego taktyki politycznej i jego stanu zdrowia.

- Jeżeli on naprawdę chce poważnie walczyć o to, żeby być następcą Jarosława Kaczyńskiego, czuje się na siłach, powinien przyjechać i jednak później ewentualnie dać się zamknąć. Wyjdzie wtedy w glorii męczennika za jakiś czas. I tak ma gwarancję, moim zdaniem, ułaskawienia przez prezydenta Nawrockiego. Co do tego jestem absolutnie przekonany - powiedział.

Profesor Antoni Dudek uważa, że PiS będzie bronił Ziobry. - Może nie będą wszyscy tego gorliwie robić, ale jednak będą bronić, bo oni teraz płyną na wspólnej łódce. Jednak prezes jakiś czas temu przyjął ziobrystów na pokład - przypomniał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
Nastąpi "scenariusz, który już niestety widzieliśmy"?
Waldemar Żurek
"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"
Zbigniew Ziobro
"Ma do wyboru dwie drogi"
Dudek: żałosne wyniki pracy prokuratury
Źródło: Kropka nad i TVN24

"Żałosna" praca prokuratury

Rozmówca Moniki Olejnik krytycznie ocenił działania prokuratury, jeżeli chodzi o rozliczanie afer PiS. - Jak patrzę na wyniki pracy prokuratury przez te półtora roku, już ponad, po zmianie kierownictwa, to powiem tak: jest to żałosne - stwierdził.

Profesor Dudek przyznał, że wie, iż w prokuraturze mogą być ludzie Ziobry, którzy utrudniają rozliczenia, ale zapytał: "to po co było brać władzę i obiecywać zmiany?" - Ja nie chcę wnikać, kto za to konkretnie odpowiada. Natomiast wyniki pracy prokuratury w rozumieniu aktów oskarżenia na razie przedstawiają się w sposób żałosny - podkreślił.

Jak zaznaczył gość programu, afera z działką pod CPK, która niedawno wybuchła, jest "w miarę zrozumiała dla przeciętnego obywatela". Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działki pod CPK po ujawnieniu tej sprawy przez Wirtualną Polskę. - No to może to byłaby rada dla premiera i ministra Żurka, że trzeba przez media dynamizować prokuraturę do pracy - powiedział prof. Dudek.

Zdaniem rozmówcy Moniki Olejnik pozostałe afery PiS-u są "bardzo skomplikowane" i "ludzie nie rozumieją, co jest złego". Jednocześnie podkreślił, że w jego ocenie afera Pegasusa jest jednak najważniejsza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dyrektor KOWR Henryk Smolarz
Szef KOWR spotkał się z szefem Dawtony. "Przed wybuchem afery CPK"
Jacek Sasin
Sasin: To był polityczny błąd. Nie ulega wątpliwości
ROZMOWA PIASECKIEGO
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Hołownia "sam sobie jest winien" sprawy rzekomego zamachu stanu
Źródło: Kropka nad i TVN24

Szymon Hołownia "sam sobie jest winien"

W rozmowie została poruszona także kwestia marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który nie mógł się stawić w prokuraturze w sprawie - jak sam mówił - nakłaniania do dokonania zamachu stanu, ponieważ przebywa w Etiopii.

- Bardzo współczuję marszałkowi Hołowni, że musi się po raz kolejny fatygować do prokuratury, ale sam sobie winien, nie trzeba było używać słów nieadekwatnych. Jak się jest marszałkiem Sejmu, to nie można sobie takiej publicystyki uprawiać, jak ja mogę sobie pozwolić - zaznaczył politolog.

W lipcu Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu".

- Nie ma zamachu stanu, w Polsce ostatni zamach stanu przeprowadził generał Jaruzelski - ocenił historyk.

Profesor Antoni Dudek powiedział, że trzyma kciuki za to, żeby lider Polski 2050 otrzymał pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 29 września Hołownia poinformował, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. - Choć szanse są niewielkie, niech walczy - mówił.

- A jeżeli nie zostanie, to (...) wejdzie w tak zwaną fazę kwarantanny politycznej, z której albo kiedyś wróci, albo nie. Ale jedno jest pewne: w najbliższym czasie raczej istotnej roli politycznej już nie będzie odgrywał - ocenił rozmówca Moniki Olejnik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szymon Hołownia
Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie. Wiadomo, gdzie poleciał
Szymon Hołownia w Sejmie
Co dalej z Hołownią?
Maciej Wacławik
Szymon Hołownia
Nowa opcja dla Hołowni? "W sam raz miejsce dla niego"
W kuluarach
OGLĄDAJ: Rozkręca się starcie Mentzen kontra Kaczyński. Kto wygrywa?
pc

Rozkręca się starcie Mentzen kontra Kaczyński. Kto wygrywa?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Viktor Orban/X

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroWęgryProkuraturaMinisterstwo SprawiedliwościFundusz SprawiedliwościJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćCPKKoalicja 15 październikaPegasusWaldemar ŻurekSzymon HołowniaOrganizacja Narodów ZjednoczonychKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Przełomowy sezon za polskim wieloboistą. "Nie ma drugiego takiego jak ja"
EUROSPORT
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta
WARSZAWA
imageTitle
Przegrała i nie podała ręki rywalce
EUROSPORT
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
BIZNES
Himalaje
Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni
METEO
03 1925 fpf gosc-0004
Ustawa w wersji Żurka do kosza? "Fundamentalne założenia wymagają ponownego przemyślenia"
Polska
Nocne opady deszczu, ulewa
Uwaga na ulewy. Są alarmy
METEO
imageTitle
Radość w Płocku, Pogoń pokonana. Zwycięski debiut Feio
EUROSPORT
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
BIZNES
EN_01666363_1889
Skandal w wojsku. Była główna prawniczka aresztowana
Świat
Jerzy Derfel
"Porządny człowiek". Zmarł autor muzyki do "Misia"
Polska
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Cierpią dzieci, cierpią rodzice. Co zrobić?
Polska
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
BIZNES
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć
METEO
imageTitle
Były reprezentant Francji oskarżony o gwałt
EUROSPORT
imageTitle
Zdradza, w jaki sposób pokonała Świątek
EUROSPORT
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Co się musi stać, by Świątek awansowała z grupy?
EUROSPORT
imageTitle
Zwrot akcji. To z tą rywalką Świątek zagra o półfinał WTA Finals
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
BIZNES
Dym nad miastem Al-Faszir w Sudanie, 26 października 2025 roku
Mniej uchodźców niż zwykle. To bardzo zły znak
Świat
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
METEO
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
WARSZAWA
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
BIZNES
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Zacięty bój Kamila Majchrzaka w Atenach
EUROSPORT
Doprowadzenie Łukasza W.
Usiłowanie zabójstwa czterech osób. Zarzut dla rusznikarza po strzałach w lesie
Poznań
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
BIZNES
Policja, ilustracyjne
Pies zaatakował 9-miesięczne niemowlę, dziecko zmarło
Świat
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica