Nawrocki spotkał się z żołnierzami na granicy

W środę 24 grudnia, w Wigilię, prezydent Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami we wsi Jaryłówka, w gminie Gródek na granicy polsko-białoruskiej. - Nie mogłem sobie wymarzyć lepszej Wigilii niż ta spędzona z polskim żołnierzem i z polskimi funkcjonariuszami - zwrócił się do zebranych żołnierzy i podziękował generałom za zaproszenie.

- Każdego roku w Wigilię na nowo rodzi się nasza wielka nadzieja na to, że wartości chrześcijańskie: dobro, miłość i miłosierdzie będą dominować na świecie i świat będzie lepszy. Będzie bez politycznego sporu. Lepszy, bo będzie bez wojen, bez walk. Ta nadzieja rodzi się w naszych sercach za sprawą Bożego Narodzenia każdego roku. Ale wiemy, że tak nie jest - mówił.

Karol Nawrocki na spotkaniu z żołnierzami na granicy polsko-białoruskiej Źródło: PAP/Artur Reszko

- Wojny są częścią naszego społecznego życia, niestety. Granic Rzeczpospolitej trzeba bronić, bo wojna jest niedaleko, a pod presją działań Federacji Rosyjskiej i Białorusi nasze granice są niebezpieczne - kontynuował prezydent.

Jak podkreślił, "chcemy pokoju, bezpieczeństwa, ale tego nie uda się osiągnąć bez codziennego poświęcenia polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy".

Karol Nawrocki na spotkaniu z żołnierzami na granicy polsko-białoruskiej Źródło: PAP/Artur Reszko

Nawrocki do żołnierzy: dziękuję Wam za nasze bezpieczeństwo

Prezydent zaznaczył, że jego przyjazd na granicę to wyraz szacunku dla polskiego munduru. - Składam Wam z głębi serca najlepsze życzenia Bożego Narodzenia i spędzenia Wigilii Bożego Narodzenia wśród swoich przyjaciół, bo jesteście też przyjaciółmi - powiedział.

- Chciałbym, żebyście w tą Wigilię usłyszeli od Zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jest z Was dumny i naród jest z Was dumny. Dziękuję Wam za nasze bezpieczeństwo i za obronę polskich granic - kontynuował prezydent.

Wcześniej w środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w Wigilię służbę pełni około 20 tys. polskich żołnierzy.

Nawrocki mówił, że "z jednej strony jesteśmy narodem, który pokazał, że potrafi żyć bez własnego państwa i bez własnych granic (...), ale dzisiaj jesteśmy wolną, niepodległą i suwerenną Polską, a nasze granice nie są tylko linią na mapie. Są progiem naszego domu".

Karol Nawrocki na spotkaniu z żołnierzami na granicy polsko-białoruskiej Źródło: PAP/Artur Reszko

Zwracając się do polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w kraju i zagranicą, prezydent podkreślił, że są oni ambasadorami Polski i budują sojuszniczy potencjał Polski m.in. w NATO poprzez wypełnianie misji obrony wschodniej flanki NATO oraz spełnianie zobowiązań poza granicami Polski.

