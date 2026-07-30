Polska Prezydent podpisał ustawę o zakazie telefonów w szkołach Aleksandra Sapeta |

Od września zakaz telefonów w podstawówkach, problemem edukacja rodziców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Zgodnie z nowelizacją uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu.

Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki, a także podczas zajęć organizowanych poza terenem tych placówek.

Prezydent podpisał w czwartek łącznie pięć ustaw - poinformował we wpisie na X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

30 lipca 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw:



✔️Ustawę z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (numer druku sejmowego 1941);

✔️Ustawę z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (numer… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 30, 2026 Rozwiń Rzecznik prezydenta o podpisanych przez Karola Nawrockiego ustawach Źródło: X

Od zakazu będą wyjątki

W ustawie przewidziano wyjątki od zakazu korzystania z telefonów przez uczniów i przedszkolaków:

gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy,

gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Możliwe będzie także korzystanie przez ucznia z urządzenia elektronicznego za zgodą dyrektora, jeżeli jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia. Wyjątek ten będzie dotyczyć też przedszkolaków.

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