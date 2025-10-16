Logo strona główna
Polska

Nawrocki zawetował kolejną ustawę

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki
W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Skierował wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm.

Prezydent wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, że nowelizacja uznaje etnolekt wilamowski za język regionalny w rozumieniu przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku.

Nawrocki przypomniał, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż język wilamowski używany jest jako autochtoniczny rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice, który obecnie administracyjnie należy do powiatu bielskiego województwa śląskiego.

Nawrocki: trzeba obiektywnej weryfikacji

Zdaniem Nawrockiego istnieje jednak wątpliwość, "czy proponowana regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie na przesłankach natury symbolicznej lub politycznej". Dodał, że wymagana jest obiektywna weryfikacja na podstawie danych naukowych.

Ocenił, że stanowiska ekspertów nie są jednolite. "Niektórzy z językoznawców twierdzą, że tradycyjna mowa najstarszych mieszkańców Wilmowic stanowi odrębny język, natomiast przez innych naukowców etnolekt ten jest przypisywany do zachodniej grupy języków germańskich" - zaznaczył.

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta

Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta

BIZNES

Te ustawy podpisał Nawrocki

Kancelaria Karola Nawrockiego poinformowała też o podpisanych przez prezydenta ustawach. Są to:

  • nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która aktualizuje wymagania dotyczące pracy kluczowego personelu w branży farmaceutycznej;
  • nowelizacja ustawy o ograniczeniu odsetek za zwłokę przy kontrolach skarbowych;
  • nowela Kodeksu pracy w sprawie zasad naliczania stażu pracy;
  • nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim;
  • nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  • ustawa znosząca obowiązek przechowywania papierowych zgłoszeń do ZUS.   
Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Karol Nawrocki
