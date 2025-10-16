Nawrocki zawetował kolejną ustawę

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Prezydent wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, że nowelizacja uznaje etnolekt wilamowski za język regionalny w rozumieniu przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku.

Nawrocki przypomniał, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż język wilamowski używany jest jako autochtoniczny rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice, który obecnie administracyjnie należy do powiatu bielskiego województwa śląskiego.

Nawrocki: trzeba obiektywnej weryfikacji

Zdaniem Nawrockiego istnieje jednak wątpliwość, "czy proponowana regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie na przesłankach natury symbolicznej lub politycznej". Dodał, że wymagana jest obiektywna weryfikacja na podstawie danych naukowych.

Ocenił, że stanowiska ekspertów nie są jednolite. "Niektórzy z językoznawców twierdzą, że tradycyjna mowa najstarszych mieszkańców Wilmowic stanowi odrębny język, natomiast przez innych naukowców etnolekt ten jest przypisywany do zachodniej grupy języków germańskich" - zaznaczył.

Te ustawy podpisał Nawrocki

Kancelaria Karola Nawrockiego poinformowała też o podpisanych przez prezydenta ustawach. Są to:

nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która aktualizuje wymagania dotyczące pracy kluczowego personelu w branży farmaceutycznej;

nowelizacja ustawy o ograniczeniu odsetek za zwłokę przy kontrolach skarbowych;

nowela Kodeksu pracy w sprawie zasad naliczania stażu pracy

nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim;

nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych;

ustawa znosząca obowiązek przechowywania papierowych zgłoszeń do ZUS.

