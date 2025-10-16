Nawrocki zawetował kolejną ustawę

Prezydent wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, że nowelizacja uznaje etnolekt wilamowski za język regionalny w rozumieniu przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku.
Nawrocki przypomniał, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż język wilamowski używany jest jako autochtoniczny rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice, który obecnie administracyjnie należy do powiatu bielskiego województwa śląskiego.
Nawrocki: trzeba obiektywnej weryfikacji
Zdaniem Nawrockiego istnieje jednak wątpliwość, "czy proponowana regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie na przesłankach natury symbolicznej lub politycznej". Dodał, że wymagana jest obiektywna weryfikacja na podstawie danych naukowych.
Ocenił, że stanowiska ekspertów nie są jednolite. "Niektórzy z językoznawców twierdzą, że tradycyjna mowa najstarszych mieszkańców Wilmowic stanowi odrębny język, natomiast przez innych naukowców etnolekt ten jest przypisywany do zachodniej grupy języków germańskich" - zaznaczył.
Te ustawy podpisał Nawrocki
Kancelaria Karola Nawrockiego poinformowała też o podpisanych przez prezydenta ustawach. Są to:
- nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która aktualizuje wymagania dotyczące pracy kluczowego personelu w branży farmaceutycznej;
- nowelizacja ustawy o ograniczeniu odsetek za zwłokę przy kontrolach skarbowych;
- nowela Kodeksu pracy w sprawie zasad naliczania stażu pracy;
- nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim;
- nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- ustawa znosząca obowiązek przechowywania papierowych zgłoszeń do ZUS.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki