Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent nie zgadza się z parlamentem. "Nie potwierdza wygaśnięcia kadencji" w KRRiT

Karol Nawrocki
"Zmęczenie osiągnęło apogeum". Powody odwołania szefa KRRiT Macieja Świrskiego
Źródło: TVN24
"Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - napisał w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na wcześniejsze nieprzyjęcie przez izby sprawozdania KRRiT z działalności w ubiegłym roku.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki opublikował na X w środę wieczorem treść oświadczenia Karola Nawrockiego "w związku z odrzuceniem przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku".

"Oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - napisał prezydent w piśmie, którego zdjęcie opublikował Bogucki.

Odrzucone sprawozdanie

Senat odrzucił 25 września sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 roku. Sprawozdanie KRRiT w czerwcu odrzucił także Sejm.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia corocznie Sejmowi, Senatowi i prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji w wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Środowe oświadczenie Nawrockiego to taka sama sytuacja jak ta z sierpnia 2024 roku, kiedy Andrzej Duda nie potwierdził wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Argumentacja Senatu

W Sejmie 25 czerwca za odrzuceniem sprawozdania KRRiT z działalności w 2024 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2024 r. głosowało 250 posłów, przeciw było 178, od głosu wstrzymało się 2.

W Senacie 25 września za głosowało 54 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do uchwały odrzucającej sprawozdanie KRRiT w izbie wyższej parlamentu dołączono także uzasadnienie, w którym znalazło się 13 punktów. Jak napisano, Senat odrzuca dokument z uwagi na m.in. "bezprawne pozbawienie mediów publicznych należnych im środków finansowych z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych", "rażące naruszenia prawa w postępowaniach koncesyjnych, prowadzonych przewlekle i w sposób podważający zasadę zaufania obywateli do państwa", "stronniczość przy nakładaniu kar pieniężnych na nadawców", kwestionowanie unijnych regulacji DSA i EMFA oraz "upolityczniony charakter sprawozdania, niespełniający standardów dokumentu urzędowego konstytucyjnego organu państwa".

Także za odrzuceniem informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 r. opowiedziało się 54 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak, która przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady z działalności w 2024 r., przekonywała, że "Rada jest konstytucyjnym organem kontroli państwa i ochrony prawa", a nie jest "organem administracji rządowej, a jej autonomia ma charakter ustrojowy z uzasadnionym celem jej istnienia". Mówiła, że jej zadaniem jest zapewnienie "niezależności mediów od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, w tym w szczególności od rządu".

Jak oceniła, okres sprawozdawczy "w dużej mierze zdominowało monitorowanie sytuacji mediów publicznych po bezprecedensowym wydarzeniu, jakim było siłowe ich przejęcie w grudniu 2023 r. przez koalicję rządzącą wraz z ogłoszeniem przez ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza rozpoczęcia procesu ich likwidacji". - W celu udokumentowania tych zdarzeń, które w przyszłości z pewnością będą przedmiotem gruntownej oceny prawnej i politycznej, powstał pod moją redakcją dwuczęściowy raport pt. 'Kalendarium likwidowania mediów publicznych w Polsce'. Proces likwidacji mediów publicznych spowodował upadek programowy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Ale upadek programowy w szczególności widoczny był w kontekście TVP, która przez 2024 r. odnotowywała spadek oglądalności - oceniła. Zdaniem Glapiak odpływ widzów uderzył w kondycję finansową i wizerunek mediów publicznych.

Mówiła też między innymi, że "wobec braku pewności, kto w istocie posiada tytuł prawny do dysponowania publicznymi pieniędzmi, na początku 2024 r. KRRiT podjęła uchwałę o przesunięciu terminu realizacji harmonogramu wypłat z abonamentu".

Podkreśliła, że nadawcy publiczni zostali poinformowani, w jaki sposób zgodnie z prawem "pomimo stanu likwidacji spółek mogą otrzymać te środki".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKRRiTSejmSenatMedia
Czytaj także:
08 1930 fpf cln-0004
Duże kłopoty polskiej firmy. "Nie zbankrutuje"
BIZNES
imageTitle
Pokaz siły. Imponujące zwycięstwo Wisły w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać
WARSZAWA
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
METEO
imageTitle
"W sprawie pojawiły się dowody, a nie tylko podejrzenia"
EUROSPORT
Wasyl Bodnar w "Faktach po Faktach"
Byłby odwet za projekt Nawrockiego? Ambasador Ukrainy: najprawdopodobniej tak
Świat
Awionetka zatonęła w jeziorze
Awaryjne lądowanie na jeziorze. Awionetka zatonęła, pilot uratowany
Katowice
Rowery po wypadku w Łebieńskiej Hucie
Tyle zostało z rowerów chłopców
Jan Błaszkowski
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wojna o teatr. Politycy PiS w sądzie walczą, by dyrektorem nie został zwycięzca konkursu
Kielce
Straż pożarna
92-latek zginął w pożarze. Podczas akcji straży jego kuzyn dostał zawału i też zmarł
WARSZAWA
W wypadku zginęło pięć ośób
Zginęła pięcioosobowa rodzina. Wyrok odroczony
Kielce
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
METEO
Dariusz Matecki to najlepszy przykład, na czym polega "bezkarność posła plus"
Wśród "patoposłów" jest "orędownik, który bryluje na czele"
Polska
imageTitle
Drugi tysiąc rozpoczęty z przytupem. O'Sullivan zmiótł kolejnego rywala
EUROSPORT
Szkoła podstawowa nr 2 w Toruniu
Objawy zatrucia po pokazie w szkole
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2457776039
"Istnieją niepokojące sygnały, że test ten może nastąpić"
BIZNES
Kobieta przyjechała odebrać psa
Pijanym zainteresowali się strażnicy. Matka mu "przypomniała", że miał stawić się w areszcie
WARSZAWA
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Węgierski minister o Tusku i "bronieniu terrorystów"
Polska
Sąd Najwyższy Warszawa
Żurek wnioskuje o odsunięcie neosędziów. Wskazał sześć nazwisk
Polska
Wypłaty dodatku energetycznego w gminie Starogard Gdański zagrożone
Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Babisz
Babisz: bezpośrednio z budżetu nie damy Ukrainie na uzbrojenie ani korony
Świat
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
METEO
Gruzina zatrzymano w Sieniawce
Ślub w Gruzji miał mu pomóc dotrzeć do Niemiec
Wrocław
Biegi narciarskie
"Nie chcemy ich". Stanowczy apel Bjoergen i zawodniczek
EUROSPORT
25a08590
Polacy z flotylli humanitarnej wrócili do kraju. Sterczewski "rozczarowany" szefem MSZ
Polska
Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Adam Kałduński
Lista ich osiągnięć jest imponująca. Kim są Polacy, którzy wystąpią w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
W Hamburgu lekcje muzyki w szkole uznano za "haram"? Wyjaśniamy
FAŁSZW Hamburgu lekcje muzyki w szkole są "haram"? Problem jest inny
KONKRET24
Harry Martinson (z lewej) otrzymał Literacką Nagrodę Nobla w 1974 roku.
Blokada na lata, a nawet śmierć. Ciemna strona Nagrody Nobla
Anna Zaleska
Do zdarzenia doszło w Żorach
Utknął pod wiaduktem. Cztery mandaty to nie wszystko
Katowice
imageTitle
Sensacyjny awans kopciuszka na mundial odroczony
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica