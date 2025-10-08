Prezydent nie zgadza się z parlamentem. "Nie potwierdza wygaśnięcia kadencji" w KRRiT

"Zmęczenie osiągnęło apogeum". Powody odwołania szefa KRRiT Macieja Świrskiego Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki opublikował na X w środę wieczorem treść oświadczenia Karola Nawrockiego "w związku z odrzuceniem przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku".

"Oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - napisał prezydent w piśmie, którego zdjęcie opublikował Bogucki.

Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej @NawrockiKn w związku z odrzuceniem przez Sejm i Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku



Po zapoznaniu się z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

25 czerwca 2025 r. w sprawie… pic.twitter.com/rtX1Iq7ZCa — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) October 8, 2025 Rozwiń

Odrzucone sprawozdanie

Senat odrzucił 25 września sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 roku. Sprawozdanie KRRiT w czerwcu odrzucił także Sejm.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia corocznie Sejmowi, Senatowi i prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji w wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Środowe oświadczenie Nawrockiego to taka sama sytuacja jak ta z sierpnia 2024 roku, kiedy Andrzej Duda nie potwierdził wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Argumentacja Senatu

W Sejmie 25 czerwca za odrzuceniem sprawozdania KRRiT z działalności w 2024 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2024 r. głosowało 250 posłów, przeciw było 178, od głosu wstrzymało się 2.

W Senacie 25 września za głosowało 54 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do uchwały odrzucającej sprawozdanie KRRiT w izbie wyższej parlamentu dołączono także uzasadnienie, w którym znalazło się 13 punktów. Jak napisano, Senat odrzuca dokument z uwagi na m.in. "bezprawne pozbawienie mediów publicznych należnych im środków finansowych z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych", "rażące naruszenia prawa w postępowaniach koncesyjnych, prowadzonych przewlekle i w sposób podważający zasadę zaufania obywateli do państwa", "stronniczość przy nakładaniu kar pieniężnych na nadawców", kwestionowanie unijnych regulacji DSA i EMFA oraz "upolityczniony charakter sprawozdania, niespełniający standardów dokumentu urzędowego konstytucyjnego organu państwa".

Także za odrzuceniem informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 r. opowiedziało się 54 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak, która przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady z działalności w 2024 r., przekonywała, że "Rada jest konstytucyjnym organem kontroli państwa i ochrony prawa", a nie jest "organem administracji rządowej, a jej autonomia ma charakter ustrojowy z uzasadnionym celem jej istnienia". Mówiła, że jej zadaniem jest zapewnienie "niezależności mediów od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, w tym w szczególności od rządu".

Jak oceniła, okres sprawozdawczy "w dużej mierze zdominowało monitorowanie sytuacji mediów publicznych po bezprecedensowym wydarzeniu, jakim było siłowe ich przejęcie w grudniu 2023 r. przez koalicję rządzącą wraz z ogłoszeniem przez ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza rozpoczęcia procesu ich likwidacji". - W celu udokumentowania tych zdarzeń, które w przyszłości z pewnością będą przedmiotem gruntownej oceny prawnej i politycznej, powstał pod moją redakcją dwuczęściowy raport pt. 'Kalendarium likwidowania mediów publicznych w Polsce'. Proces likwidacji mediów publicznych spowodował upadek programowy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Ale upadek programowy w szczególności widoczny był w kontekście TVP, która przez 2024 r. odnotowywała spadek oglądalności - oceniła. Zdaniem Glapiak odpływ widzów uderzył w kondycję finansową i wizerunek mediów publicznych.

Mówiła też między innymi, że "wobec braku pewności, kto w istocie posiada tytuł prawny do dysponowania publicznymi pieniędzmi, na początku 2024 r. KRRiT podjęła uchwałę o przesunięciu terminu realizacji harmonogramu wypłat z abonamentu".

Podkreśliła, że nadawcy publiczni zostali poinformowani, w jaki sposób zgodnie z prawem "pomimo stanu likwidacji spółek mogą otrzymać te środki".

OGLĄDAJ: TVN24 HD