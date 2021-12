Prezydent Andrzej Duda zawetował lex TVN. Jan Maria Jackowski: chyba po raz pierwszy powołał się tak czytelnie na głos Polaków

Wydaje się, że tutaj po raz pierwszy chyba prezydent powołał się tak czytelnie na głos Polaków - zauważył w "Faktach po Faktach" senator klubu PiS Jan Maria Jackowski, który komentował weto Andrzeja Dudy wobec lex TVN. - Prezydent w swoich uzasadnieniu bardzo elegancko, ale jednoznacznie uzasadnił, dlaczego nie skierował tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

Andrzej Duda oświadczył w poniedziałek, że wetuje lex TVN . Teraz ustawa wróci do Sejmu. Żeby odrzucić weto prezydenta, potrzebna jest większość kwalifikowana 3/5 głosów, w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów (w tym przypadku 276 posłów głosujących). Przy obecnej matematyce sejmowej taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

Jackowski: być może pan prezydent dokonał wyboru politycznego

- Przypomnę, że pan prezydent konsekwentnie o tej ustawie się wypowiadał, sugerując, że jej nie podpisze. A jaka była już jego szczegółowa decyzja, czy to Trybunał (Konstytucyjny - red.) czy zawetowanie, to może było nie do końca powiedziane - mówił.