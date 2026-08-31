Polska Prezes PKOl w areszcie. Wiadomo, kto go zastępuje Oprac. Aleksandra Sapeta |

Prezes PKOl w areszcie. Zastępuje go Mieczysław Nowicki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Dziś o godzinie 20.30 reportaż "Prezes z zarzutami" Łukasza Karusty z "Czarno na białym". Oglądaj w TVN24 i TVN24+>>>

Sąd zdecydował w sobotę o trzymiesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Wcześniej prezes PKOl usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Zondacrypto. Kto teraz zastąpi Piesiewicza na stanowisku?

Wiceprezes zarządu PKOl Mieczysław Nowicki zaprosił na 8 września jego członków na posiedzenie prezydium zarządu. W mailu powołano się na art. 50 statutu, który wyjaśnia, kto zastępuje prezesa. Informację przekazał jeden z adresatów korespondencji, wiceprezes Marian Kmita.

Podczas nieobecności Prezesa PKOl jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Art. 50 statutu PKOl

Według ustaleń reportera "Faktów" TVN Michała Tracza-Koszeli prezydium ma zdecydować o zwołaniu posiedzenia zarządu PKOl, którego punktem będzie odwołanie Piesiewicza.

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Nowicki: moja rola sprowadza się do zwołania prezydium

Nowicki przekazał, że upoważnienie otrzymał w 2025 roku. - Nigdy nie było ono wykorzystywane. Chcemy pokazać, że PKOl funkcjonuje. Teraz moja rola sprowadza się do zwołania prezydium zarządu - wyjaśnił.

Mieczysław Nowicki Źródło zdjęcia: Mieczysław Nowicki/PAP

Zaznaczył, że kolegialna decyzja podjęta na prezydium określi dalszy kierunek działań, a będzie nim "najprawdopodobniej wyznaczenie terminu zarządu". - W szanujących się organizacjach takie upoważnienia są wystawiane na przykład w przypadku dłuższej choroby czy urlopu - dodał.

Wiceprezes potwierdził, że nie ma teraz kontaktu z zatrzymanym przez katowicki sąd Piesiewiczem. - Nawet nie próbowałem - zapewnił.

W skład prezydium zarządu, poza aresztowanym prezesem, wchodzi 16 osób, w tym ośmioro wiceprezesów. W piątek to gremium w wydanym komunikacie zapewniło, że mimo zatrzymania i przedstawienia zarzutów Piesiewiczowi organizacja działa "w sposób niezakłócony".

"Nie wiemy, czy i kiedy dojdzie do wyborów" w PKOl

Mieczysław Nowicki nie będzie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tylko będzie pełniącym obowiązki - wyjaśnił wcześniej na antenie TVN24 Łukasz Kartuza, reporter "Czarno na białym". - Nie wiemy, kiedy i czy w ogóle dojdzie do wyborów i do wybrania nowego prezesa - zwrócił uwagę.

Kartuza zaznaczył, że wskazanie osoby pełniącej obowiązki prezesa "to tylko formalność". Jak dodał, zgodnie ze statutem tylko prezes PKOl "ma taką moc". - Statut, pisany kilkadziesiąt lat temu, nie przewidywał takich sytuacji, że prezes może zostać aresztowany - zauważył dziennikarz. Jego zdaniem ten zapis w statucie mógł służyć między innymi podczas dłuższego urlopu prezesa PKOl, aby w jego imieniu ktoś formalnie podejmował decyzje.

Kim jest Mieczysław Nowicki

Nowicki oprócz funkcji w zarządzie PKOl jest także prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W latach 70. był jednym z najlepszych polskich kolarzy - czytamy na stronie PKOl. Nowicki jest dwukrotnym medalistą olimpijskim. Srebro i brąz wywalczył na jednych igrzyskach w Montrealu w 1976 roku.

Po zakończeniu kariery sportowej na wiele lat stracił kontakt ze światem sportu. Wrócił jako dyrektor wyścigu kolarskiego Solidarności i olimpijczyków (w latach 1995-2000), organizowanego przez NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej. W 2024 roku wszedł w skład Obywatelskiego Komitetu Poparcia kandydata na urząd prezydenta Karola Nawrockiego.