Uniewinniła manifestujących w katedrze, szefowa nowej KRS zasugerowała jej "przeszkolenie". Prawnicy protestują

Półtora tysiąca sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów stanęło w obronie sędzi Joanny Knobel oraz sprzeciwiło się "bezprawnym próbom nacisku" na Sąd Okręgowy w Poznaniu. To wynik pisma, które do prezesa poznańskiego sądu skierowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, zwracając się o "przeszkolenie z prawa konstytucyjnego" sędzi Knobel, która uniewinniła uczestników protestu w poznańskiej katedrze z października 2020 roku.

W poniedziałek Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda uniewinnił nieprawomocnie 32 osoby, które w październiku 2020 roku podczas mszy w poznańskiej katedrze wyszły przed ołtarz z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji. Msza została przerwana. Do tego wydarzenia doszło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego przepisy antyaborcyjne. Sędzia Joanna Knobel przypomniała w uzasadnieniu wyroku, że orzeczenie TK wywołało falę protestów w całym kraju.

Pismo w obronie sędzi Knobel

Autorzy protestu zwrócili uwagę, że pismo KRS adresowane jest do osoby, która nie jest bezpośrednim przełożonym sędzi Knobel, za to kieruje sądem miejscowo i rzeczowo właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń zapadłych w sądzie rejonowym, a więc i właściwym do rozpoznania ewentualnej apelacji od orzeczenia ws. wydarzeń w katedrze.

W czwartek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że zachowanie przewodniczącej KRS, czyli napisanie listu do sądu w Poznaniu było obroną honoru polskiego sądownictwa. Zdaniem ministra Ziobry "jest kompetencją KRS, by zwracać uwagę na pewne problemy związane też z linią orzecznictwa, która może uchybiać podstawowym zasadom polskiego prawa i praworządności, m.in. zawartym w konstytucji i w traktatach międzynarodowych, które zobowiązują Polskę do tego, żeby chronić wolność religijną wszystkich, niezależnie czy dotyczy to wyznawców islamu, judaizmu czy chrześcijan". Szef MS zauważył też, że wejście do świątyni i "robienie tam awantury" w czasie nabożeństwa powinno być piętnowane.