Kolejny krok w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej 

Eugeniusz Kłopotek o ustawie o statusie osoby najbliższej
Sejmowa komisja nadzwyczajna nie poparła wniosku o odrzucenie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej i rozpoczęła prace nad jego szczegółowymi zapisami. Posłowie przyjęli szereg doprecyzowujących poprawek. Dalsze zmiany mają być rozpatrywane na kolejnym etapie prac w Sejmie.

Poniedziałkowe posiedzenie komisji rozpoczęło się od głosowania nad odrzuceniem projektu o statusie osoby najbliższej w całości, o co wnioskował jeszcze w marcu wiceprzewodniczący komisji Michał Wawer z Konfederacji. Za przyjęciem wniosku głosowały dwie osoby, przeciw było osiem. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec odrzucenia wniosku komisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy.

Zastrzeżenia i propozycje zgłaszane przez członków komisji i przedstawicieli strony społecznej dotyczyły między innymi kwestii zmiany nazewnictwa umowy o wspólnym pożyciu na proponowane wcześniej "związki partnerskie", gromadzenia danych dotyczących wykształcenia stron umowy i przekazywania ich do Głównego Urzędu Statystycznego czy sposobu, w jaki proponowane zmiany w prawie realizują wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przyjęte przez komisję poprawki w zdecydowanej większości mają charakter doprecyzowujący. Te, które zmieniają zaproponowane w projekcie rozwiązania w sposób zdecydowany, mają zostać podjęte podczas drugiego czytania w Sejmie.

Kolejnym krokiem głosowanie w Sejmie

W trakcie posiedzenia pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula podkreśliła, że procedowane przepisy w niektórych przypadkach czerpią z Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, wzorując się na instytucji małżeństwa, a w innych odnoszą się do rozwiązań dotyczących umów cywilnoprawnych. A procedowanie przepisów to jest ogromne wyzwanie.

Wedle zapewnień przewodniczącej komisji Urszuli Pasławskiej głosowanie nad całością ustawy wraz z poprawkami odbędzie się po rozpatrzeniu szczegółowym projektu ustawy wprowadzającej.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom między innymi wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Ustawa o statusie osoby najbliższej

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu jest efektem kompromisu Lewicy i PSL-u. Zastąpił on projekt ustawy o związkach partnerskich. Za przygotowanie obu odpowiadała Katarzyna Kotula.

Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu w grudniu 2025 roku. Sejm rządowy projekt ustawy skierował do dalszych prac w lutym tego roku. Przeciwko odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu zagłosowało 233 posłów - cała Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, Razem, a także większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za odrzuceniem projektu było 199 posłów i posłanek - w tym 175 z Prawa i Sprawiedliwości, 14 z Konfederacji oraz dwóch posłów PSL - Marek Biernacki i Marek Sawicki. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

