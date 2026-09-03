Polska Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot na północ od Ustki Oprac. Kuba Koprzywa |

Jak polscy piloci przechwytują obce samoloty? Tłumaczy Artur Molęda Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: @x.com/KosiniakKamysz

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Kosiniak-Kamysz przekazał, że przechwycony rosyjski samolot "nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego". Poinformował też, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia… pic.twitter.com/UoIsUYm7mx — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 3, 2026 Rozwiń

Kolejny rosyjski samolot przechwycony

To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Ostatni raz polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot w poniedziałek. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej, w połowie lipca.

Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

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