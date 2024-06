PISF kieruje zawiadomienia do CBA i prokuratury

Polski Instytut Sztuki Filmowej złożył zawiadomienie do CBA. Chodzi o nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Złożono też zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie niegospodarnego wydatkowania środków Instytutu poprzez zakup urządzeń przeznaczonych do rejestrowania rozmów.

PISF poinformował, że w czwartek "złożone zostało kolejne zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji". "PISF przygotowuje kolejne zawiadomienia do CBA" - czytamy w komunikacie.

Według Instytutu, "złożone zostało również zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o niewykonaniu zaleceń Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zwrotu środków publicznych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wyrządzonej w ten sposób Instytutowi szkody w postaci obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ponad 1,5 miliona złotych". "Zawiadomienie dotyczy również niegospodarnego wydatkowania środków PISF, m.in. poprzez zakup urządzeń przeznaczonych do rejestrowania rozmów, niezwiązanych z działalnością statutową Instytutu. PISF przygotowuje kolejne zawiadomienia do prokuratury" - wyjaśniono.