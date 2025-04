Pogoda na jutro - środa, 30.04. W nocy termometry pokażą minimalnie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Mieszkańcy północno-wschodnich regionów powinni zachować ostrożność na drogach z uwagi na pojawienie się mgieł i zamgleń. W ciągu dnia dominować będzie pogodna i słoneczna aura z temperaturą sięgającą nawet 23 stopni Celsjusza.

Nadchodząca noc przyniesie pogodną aurę, bez opadów. W drugiej części na północnym-wschodzie pojawią się silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Termometry pokażą minimalnie od 2-3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, przez 4-6 st. C w centrum, do 6-8 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - środa, 30.04

W ostatni dzień kwietnia mieszkańcy południowych regionów mogą liczyć na słoneczną aurę. Na pozostałych obszarach będzie pogodnie. W drugiej części dnia na północnym-wschodzie wzrośnie zachmurzenie do dużego. Lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu w godzinach późno popołudniowych (1-3 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na pozostałym obszarze kraju.. Wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny, porywisty (porywy sięgną maksymalnie 40-45 km/h) i północno-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 70 procent. Na terenie całego kraju będzie nam ciepło. Pogoda pozytywnie będzie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Zbliżająca się noc w Warszawie będzie pogodna i nie przyniesie opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6-7 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę również dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Dla mieszkańców Trójmiasta będzie to pogodna noc, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Barometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie o północy wskażą 1021 hPa. Ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, które nie przyniesie opadów. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu zobaczą na termometrach do 16-18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nadchodząca noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 3-4 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Podobna aura wystąpi także w środę. Mieszkańcy Poznania zobaczą na termometrach maksymalnie 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północnego-zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy aura będzie pogodna. Padać nie powinno. Termometry we Wrocławiu wskażą minimalnie 7-8 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodę we Wrocławiu zdominuje słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy do 21-22 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północno-zachodnich kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na pogodną noc. Termometry pokażą od 5-6 st. C. Wiatr będzie słaby i zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ostatni dzień kwietnia sporo słońca pojawi się także w Krakowie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie wzrastać.

