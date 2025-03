Podejrzany o podpalenie marketu ma na koncie inne przestępstwa. Miał działać dla Olgierda L.

Maciej Duda, dziennikarz "Superwizjera", ustalił, że Stepan K. podejrzany o podpalenie wielkopowierzchniowego marketu budowlanego w Warszawie i aresztowany tymczasowo, współdziałał także z Olgierdem L., który ma być znajomym kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Jak przekazał dziennikarzowi Superwizjera rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, Olgierd L. polecił Stepanowi K. pobicie dwóch osób. "Stepan K. jest podejrzany o to, że na polecenie Olgierda L. nakłonił inne osoby do pobicia ustalonego pokrzywdzonego (do pobicia nie doszło). Ponadto Stepan K. jest podejrzany o to, że realizując polecenie Olgierda L., zmierzał bezpośrednio do pobicia ustalonego pokrzywdzonego (miało ono wywołać 'problemy z poruszaniem się' – z przyczyn obiektywnych do pobicia nie doszło)" - poinformował prokurator Nowak. Dodał, że "czyny te miały być popełnione w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej, lecz w wątku kryminalnym tej sprawy". Zastrzegł, że "nie były realizowane na zlecenie ani na rzecz obcego wywiadu" W sumie Stepan K. usłyszał sześć zarzutów i w ubiegłym roku na wniosek prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. Olgierd L. - jak zastrzegł prokurator Nowak - nie ma postawionych zarzutów związanych ze szpiegostwem.