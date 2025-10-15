Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Przerywając część analityczno-newsową...". Zagrożony laptop Konrada Piaseckiego

piasek woda podkast
Konrad Piasecki wylał wodę na laptopa w "Podcaście politycznym"
Źródło: TVN24
Widzowie najnowszego wydania "Podcastu politycznego" byli świadkami niecodziennej sytuacji. Konrad Piasecki przypadkiem rozlał wodę na swój komputer, co skwitowała żartem współprowadząca Arleta Zalewska.

Konrad Piasecki i Arleta Zalewska omawiali w środowym "Podcaście politycznym" w TVN24+ między innymi spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, które trwało godzinę i odbywało się w cztery oczy.

podcast1
Mentzen na "czarnej liście" Nawrockiego. Kulisy w "Podcaście politycznym"
Źródło: TVN24

W "Podcaście politycznym" dostępnym już teraz w TVN24+ podsumowali też dwa lata, które minęły od wyborów parlamentarnych, w wyniku których rząd utworzyła "koalicja 15 października".

"Nie ma na co czekać. Wracajcie!". Rząd się chwali
Dowiedz się więcej:

"Nie ma na co czekać. Wracajcie!". Rząd się chwali

Żarty z rozlanej wody

Prowadzący odpowiadali również na pytania widzów. W pewnym momencie Piasecki poprosił Zalewską o przeczytanie jednego z pytań, a sam zaproponował, że doleje prowadzącym wody do picia, ponieważ podcast trwał wyjątkowo długo. Dziennikarz nalał współprowadzącej wodę z dzbanka, a następnie sobie. Tuż po tym potrącił dłonią szklankę, a woda rozlała się na stojącego przed nim laptopa.

Zarówno Zalewska, jak i Piasecki zareagowali śmiechem. - Przerywając część analityczno-newsową i pytania widzów, Konrad Piasecki, machając rękoma, rozlał wodę - powiedziała dziennikarka. - O matko, twój ołóweczek się chyba zalał. Nie wiem czy wiecie, ale Konrad jest zawsze z ołówkiem, nie z długopisem - dodała. Piasecki wyjaśnił, że ołówek jest niezawodny i używają ich piloci samolotów odrzutowych.

Do sytuacji odniósł się również pod koniec podcastu. - Kłaniamy się nisko, ja wycieram ślady po wodzie - powiedział.

ingest-05_20251015104539(9680)_aac
Piasecki żartuje z rozlanej wody
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Łatka na rządzie, poszukiwania sztandaru i jaki dług ma do spłacenia Karol Nawrocki
pc

Łatka na rządzie, poszukiwania sztandaru i jaki dług ma do spłacenia Karol Nawrocki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
TVN24+
Czytaj także:
miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej
Świat
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji
Polska
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu
Lubuskie
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
BIZNES
Pożar hostelu w Pszowie
Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury
Katowice
imageTitle
Solskjaer na ratunek reprezentacji Szwecji?
EUROSPORT
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Nożem zaatakował matkę i jej partnera
Kraków
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krok w stronę "standardów wolności słowa". Jest projekt
Polska
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska i premier Donald Tusk
Tak chcą zmienić ustawę o lasach
Tomasz Słomczyński
Puszcza Białowieska
"Instrumentalnie wykorzystani". Jak ministerstwo rozmawia z ekologami. I czy w ogóle
Tomasz Słomczyński
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy
WARSZAWA
Tel Awiw, Izrael
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Świat
Nowotwory głowy i szyi
"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów może mówić
Zdrowie
imageTitle
Polski piłkarz na liście 60 największych talentów na świecie
EUROSPORT
Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Sołtys Barcic: powiem to otwarcie, system nie zadziałał
Kraków
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
BIZNES
Wypadek w Szymbarku
Wjechał w grupę ludzi, zginęła 19-latka. Wyrok
Trójmiasto
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
WARSZAWA
Szczepienia wyeliminowały wiele groźnych chorób (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa chorych na krztusiec. W tym mieście będą bezpłatne szczepienia
Kraków
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
METEO
kobieta z telefonem
E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?
Zdrowie
imageTitle
Pokonał brata i nie wytrzymał. "Chodzi o coś więcej niż tenis"
EUROSPORT
Zlikwidowano laboratorium mefedronu
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali osiem osób
Kraków
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
WARSZAWA
Związki partnerskie
Zapowiedź w sprawie związków partnerskich. "Przemyślany projekt"
Polska
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
BIZNES
Dwóch zatrzymanych w sprawie wyłudzenia od seniora ponad 1,2 mln zł
Zaufał "brokerom", stracił ponad milion złotych
Olsztyn
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o przyszłości Mejzy
Polska
Karol Nawrocki
"To nie są kurtuazyjne rozmowy". Kulisy spotkań Nawrockiego
Polska
Jechał rowerem autostradą, bo tak wskazała nawigacja
Rowerem wjechał na autostradę, bo tak wskazała nawigacja
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica