"Przerywając część analityczno-newsową...". Zagrożony laptop Konrada Piaseckiego

Konrad Piasecki wylał wodę na laptopa w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

Konrad Piasecki i Arleta Zalewska omawiali w środowym "Podcaście politycznym" w TVN24+ między innymi spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, które trwało godzinę i odbywało się w cztery oczy.

Mentzen na "czarnej liście" Nawrockiego. Kulisy w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

W "Podcaście politycznym" dostępnym już teraz w TVN24+ podsumowali też dwa lata, które minęły od wyborów parlamentarnych, w wyniku których rząd utworzyła "koalicja 15 października".

Żarty z rozlanej wody

Prowadzący odpowiadali również na pytania widzów. W pewnym momencie Piasecki poprosił Zalewską o przeczytanie jednego z pytań, a sam zaproponował, że doleje prowadzącym wody do picia, ponieważ podcast trwał wyjątkowo długo. Dziennikarz nalał współprowadzącej wodę z dzbanka, a następnie sobie. Tuż po tym potrącił dłonią szklankę, a woda rozlała się na stojącego przed nim laptopa.

Zarówno Zalewska, jak i Piasecki zareagowali śmiechem. - Przerywając część analityczno-newsową i pytania widzów, Konrad Piasecki, machając rękoma, rozlał wodę - powiedziała dziennikarka. - O matko, twój ołóweczek się chyba zalał. Nie wiem czy wiecie, ale Konrad jest zawsze z ołówkiem, nie z długopisem - dodała. Piasecki wyjaśnił, że ołówek jest niezawodny i używają ich piloci samolotów odrzutowych.

Do sytuacji odniósł się również pod koniec podcastu. - Kłaniamy się nisko, ja wycieram ślady po wodzie - powiedział.

Piasecki żartuje z rozlanej wody Źródło: TVN24

