Dwie apelacje od wyroku uniewinniającego w sprawie Matki Boskiej w tęczowej aureoli

Zatrzymana za tęczowe aureole: To nie jest atak na religię 06.05 | To sytuacja, w której państwo działające przez swoich funkcjonariuszy, swoich przedstawicieli, nie szanuje wolności obywateli - mówi adwokat kobiety, która usłyszała zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. 51-latka pod koniec kwietnia rozkleiła w Płocku wizerunki Maryi i Dzieciątka z aureolami w kolorach tęczy.

Proces Elżbiety Podleśnej, Anny P. i Joanny G. ruszył przed płockim Sądem Rejonowym 13 stycznia. Odbyły się dwie rozprawy - ostatnia 17 lutego. Wyrok uniewinniający wszystkie trzy oskarżone zapadł 2 marca. Sąd uznał między innymi, że ich zachowanie nie wypełniło znamion zarzucanego im czynu , w tym działania intencjonalnego. W procesie uczestniczyli oskarżyciele posiłkowi, w tym były proboszcz płockiej parafii, gdzie doszło do rozlepienia nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w tęczowej aureoli, który występował także jako pokrzywdzony oraz działaczka pro life Kaja Godek.

Ogłaszając wyrok, sędzia Agnieszka Warchoł uzasadniała między innymi, że "gruntowna analiza materiału dowodowego przedstawionego przez oskarżycieli w tej sprawie oraz analiza wszechstronna okoliczności tej sprawy nie wskazały, by oskarżone swoim zachowaniem wypełniły znamiona zarzucanego im czynu zabronionego". Jak podkreśliła, "oskarżenie nie wykazało w żaden sposób, że działania oskarżonych były intencjonalnie ukierunkowane na obrazę uczuć religijnych katolików, a zamiarem działań było znieważenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej".

Sędzia zaznaczyła, że motywem zachowania oskarżonych "było wsparcie osób LGBT, walka o ich równouprawnienie, w reakcji na instalację Grobu Pańskiego w kościele św. Dominika w Płocku, zawierającą treści przyrównujące osoby LGBT do grzechu". - W ocenie sądu, symbol osób nieheteronormatywnych, którego ideą było zwrócenie uwagi na konieczność równouprawnienia ludzi z uwagi na ich orientację, przynależność do płci, nie wyraża żadnych negatywnych myśli, nie niesie ze sobą poniżających czy hańbiących treści – mówiła m.in. sędzia Warchoł, ogłaszając wyrok.

Z kolei Prokuratura Rejonowa w Płocku, która sporządziła akt oskarżenia w sprawie, żądała kary sześciu miesięcy ograniczenia wolności poprzez 30 godzin miesięcznie nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne. Do wniosku tego przyłączył się pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej, aktywistki pro life Kai Godek. Pełnomocniczka byłego proboszcza parafii, gdzie rozlepiono nalepki, wnosiła natomiast o karę półtora roku ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie.

Akt oskarżenia wobec Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. trafił do sądu w czerwcu 2020 r. Przedstawiono w nim zarzuty z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Według śledczych, z przeprowadzone ustalenia wskazały, że wszystkie osoby objęte aktem oskarżenia działały wspólnie i w porozumieniu.