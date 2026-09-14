Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Kolejny rok służy na wojennej placówce". Sikorski znów apeluje do prezydenta

|
mid-epa13236718
Sikorski prosi prezydenta o podpis pod nominacją ambasadorską Piotra Łukasiewicza
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Od dwóch lat jest w samym centrum wojny, ale nadal nie otrzymał tytułu ambasadora. Piotr Łukasiewicz wciąż kieruje placówką w Kijowie w randze chargé d’affaires, bo prezydent Karol Nawrocki nie chce podpisać jego nominacji. Nie tylko tę, bo na akceptację czeka 46 wniosków. Nominacja Łukasiewicza jest szczególnie ważna, bo dyplomata "kolejny rok służy na wojennej placówce". Materiał "Faktów" TVN.

Spadające bomby to codzienność polskiego chargé d'affaires w Kijowie, Piotra Łukasiewicza. - Służba w Kijowie faktycznie jest dla nas wyzwaniem, ale też zaszczytem i honorem, że zwłaszcza tutaj jesteśmy tą pierwszą linią styku również z Rosjanami i z rosyjskimi rakietami - tak sam dyplomata opisuje swoją misję w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Piotr Łukasiewicz pełni swoją funkcję od dwóch lat i wciąż czeka na prezydencką nominację na ambasadora. - Chcielibyśmy, żeby wszyscy Polacy wierzyli w to, że mają dobrą reprezentację dyplomatyczną tutaj, w Kijowie - mówił na nagraniu Łukasiewicz. Wtórował mu minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, zwracając się do Karola Nawrockiego: - Panie prezydencie, proszę o podpis na nominacji kierownika placówki na wojennej placówce.

Brak podpisu dla ambasadora w Kijowie

Łukasiewicz jest w samym centrum wojny, która wpływa na losy całego świata. Jego ranga ma tu znaczenie. Reprezentuje Polskę, sąsiada Ukrainy, kraj NATO.

- Dzielny żołnierz, pułkownik Wojska Polskiego, były attaché i ambasador w Afganistanie. Kolejny rok służy tutaj na wojennej placówce i to minimum minimorum, które należy mu się od państwa polskiego, to to, żeby prezydent dał mu normalną nominację - podkreślił Radosław Sikorski.

Rola Łukasiewicza i warunki, w jakich pełni swoją służbę, na Prawie i Sprawiedliwości nie robią żadnego wrażenia.

- Jeżeli nikt nie jest w stanie znaleźć polskiego ambasadora w Kijowie, który będzie spełniał kryteria polityczne i realizacji polskiej racji stanu w taki sposób, jaki jest zgodny dla ministra spraw zagranicznych i dla prezydenta, no to jestem bardzo zdziwiony. Myślę, że chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie generować konflikt - ocenił europoseł PiS i wiceprezes tej partii Tobiasz Bocheński.

Karol Nawrocki odmówił podpisu zaproponowanym przez ministra spraw zagranicznych kandydatom na ambasadorów. 46 wniosków czeka na akceptację. Sikorski zaznaczył, że prezydent odmówił podpisu "nawet zawodowym dyplomatom, którzy służyli za czasów PiS-u" i "nawet takim kandydatom, którzy uzyskali jednomyślną pozytywną opinię Komisji do Spraw Zagranicznych Sejmu".

Marcin Przydacz o "próbie omijania kompetencji prezydenta"

Polska nie ma ambasadorów w kluczowych stolicach na świecie, nie tylko w Kijowie, ale też w Waszyngtonie czy Teheranie. Kandydaci na ambasadorów, którzy pełnią funkcję chargé d'affaires, mogą zapomnieć o nominacjach. Kancelaria Karola Nawrockiego domaga się ustalania kandydatur z prezydentem.

- Do czasu braku porozumienia wszyscy ci, którzy biorą udział w próbie omijania kompetencji konstytucyjnych pana prezydenta, w naturalny sposób nie będą mogli liczyć na jakiekolwiek pozytywne efekty - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

To rząd prowadzi politykę zagraniczną, ale prezydent rości sobie prawo do decydowania, kto będzie Polskę reprezentował za granicą. - Próbuje szantażować rząd, żeby wymusić decyzje kadrowe - skomentował wicepremier Radosław Sikorski.

Scheuring-Wielgus: "putinowskie" zachowanie prezydenta

Europosłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus oceniła zachowanie prezydenta jako "bardzo carskie i putinowskie". - Prezydent Karol Nawrocki próbuje wypracować jakieś nowe reguły, nowe zasady, a konstytucja jasno mówi, że rządzeniem zajmuje się rząd - dodała.

- Wygrywa polityka i taki format, do którego [prezydent - red.] dąży, czyli taki swoisty patron dla całej prawicy - podkreślił europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas.

Karol Nawrocki od początku prezydentury próbuje rozszerzać granice swoich kompetencji zapisanych w konstytucji. Spór z rządem zaostrza się im bliżej wyborów parlamentarnych.

Źródło: "Fakty" TVN
Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiDyplomacjaMinisterstwo Spraw ZagranicznychKarol NawrockiPrezydent RP
Czytaj także:
imageTitle
Zaskakująca scena tuż po finale. Zverev nie wiedział, że wygrał US Open
Najnowsze
Katastrofa samolotu w Miami
Amazona zrywa kontrakt z przewoźnikiem po katastrofie samolotu
Świat
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Amunicja w plecaku, mandat na początek urlopu
Katowice
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Otworzą nowy fragment ulicy i most
WARSZAWA
35 min
szczotka wlosy wypadanie shutterstock_2656043481
"Włosy lubią równowagę". Co naprawdę wpływa na ich kondycję?
Wywiad medyczny
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na przejściu dla pieszych. Trwa śledztwo
WARSZAWA
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Szukają pasażerów wywróconego promu. Nie mogą wysłać nurków
METEO
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go z powodu świateł. Po 48 godzinach usłyszał, że trafi do więzienia
WARSZAWA
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Nieudany atak na lotnisko w Niemczech. W tle Białorusin wiązany z pożarem w Łodzi
Świat
imageTitle
Lewandowski nieskuteczny, pierwsza taka porażka Chicago
EUROSPORT
Pani Anna zmarła po porodzie
Anna miała 41 lat, była zdrowa, urodziła zdrowe dziecko. I umarła
Małgorzata Goślińska
Szwedzcy socjaldemokraci reagują na wyniki exit poll (13 września 2026 roku)
Wybory w Szwecji. Wynik na żyletki?
Świat
Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Przy polskiej granicy wybuchały drony. Co na to prezydent?
W kuluarach
Specjalna odprawa
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Zverev
Jak profesor. Zverev wypunktował Sheltona w finale US Open
EUROSPORT
usaGettyImages-2294652075
To już jest nudne. Amerykanki 20 lat bez porażki
EUROSPORT
Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Strumienie i rozbryzgi lawy rozświetliły noc
METEO
Łoś na Dworcu Centralnym
Utrudnienia na kolei. "Wtargnięcie dzikiej zwierzyny"
Polska
imageTitle
Konstelacja gwiazd w finale US Open
EUROSPORT
imageTitle
Spóźnialski reprezentant Polski. Kara była dotkliwa
EUROSPORT
Fakty po Faktach
Generał Polko wskazał, co teraz powinna zrobić Polska
Fakty po Faktach
Bojownicy Huti
"Rażące naruszenie międzynarodowego prawa". Huti przyznali się do ataku
Świat
imageTitle
Haaland katem. Osłabiony Manchester City zdobył Old Trafford
Najnowsze
imageTitle
Czekali na to 12 lat. Hiszpan znów królem Vuelty
EUROSPORT
imageTitle
W Łodzi persona non grata, w Warszawie uratował skórę Widzewowi
EUROSPORT
Boris Johnson
Boris Johnson i inni dygnitarze niemal ewakuowani z pociągu
Świat
lemanski
Spacerek siatkarzy. Polacy w mistrzowskiej formie
EUROSPORT
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Wąż z "pająkiem" na ogonie trafił na celownik naukowców
METEO
barca
Grad goli. Barcelona nadal perfekcyjna
EUROSPORT
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Tusk: eskalacja jest faktem. Służby podały, co zostało trafione
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica