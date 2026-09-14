Świat Księżna Meghan opublikowała nagranie z mężem i z dziećmi

Nieudany "amerykański sen" Harry'ego i Meghan Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DEAN LEWINS

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26 sierpnia książę Harry wraz z księżną Meghan i dziećmi, siedmioletnim Archie i pięcioletnią Lilibet wrócili ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. BBC podaje, że prawdopodobnie rodzina zamieszka poza Londynem na prywatnej posesji w rejonie Cotswolds, a dzieci pary zostały już zapisane do szkoły.

W niedzielę księżna Sussex zamieściła na Instagramie krótki film, w którym pokazała ujęcia z życia rodziny, nagrane w ostatnich dniach w klimacie wiejskiej sielanki. Nie jest jednak jasne, gdzie dokładnie filmy powstały. Widać na nich m.in. Meghan i Harry'ego na spacerze, biegającego Archiego i Lilibet jadącą na rowerze oraz Harry'ego łowiącego ryby z dziećmi. Nagranie opatrzone jest emotikonkami: brytyjską flagą oraz sercem.

BBC zauważa, że Meghan czasami pokazuje swoje dzieci w mediach społecznościowych, ale najczęściej mają zakryte twarze lub są odwrócone tyłem. Na opublikowanych nagraniach oprócz dzieci pary widać też czarnego labradora, którego adoptowali kilka lat temu.

"The Mirror" po powrocie pary na Wyspy przeprowadził ankietę wśród czytelników pytając: "Czy Harry i Meghan odbudują swoją popularność wśród brytyjskiej opinii publicznej?". Zebrano blisko 11 tysięcy odpowiedzi, 90 procent z nich brzmiało: "Nie, nie sądzę".

List od króla

Nie jest jasne, czym Sussexowie będą się teraz zajmować. "The Hollywood Reporter" pisał w ubiegłym tygodniu, że książę chce kontynuować działalność charytatywną. Co do księżnej, podobno rozważano jej udział w trzecim sezonie amerykańsko-brytyjskiego serialu Guya Ritchiego "Dżentelmeni", ale "gdy informacja wyciekła do prasy, szybko przestano".

Według BBC, zgodnie z listem, jaki król Karol III wysłał do księcia i księżnej, po powrocie do Wielkiej Brytanii nadal nie będą pełnić funkcji członków rodziny królewskiej podczas oficjalnych spotkań i nadal nie będą mogli używać tytułów "ich królewskich wysokości". W liście jasno zaznaczono, że wszelkie spotkania Sussexów będą miały charakter prywatny i nie będą oni reprezentować rodziny królewskiej.

Podkreślono, że nadal obowiązuje stanowisko w tej kwestii uzgodnione w 2020 roku po tym, jak książę z żoną opuścili Wielką Brytanię. Wówczas zrezygnowali oni z pełnienia obowiązków reprezentacyjnych w imieniu monarchy. Rzecznik księcia i księżnej przekazał, że para była "trochę zaskoczona" wystosowaniem takiego listu.