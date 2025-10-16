Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyjątkowa akcja profilaktyki raka piersi. "Są przeglądy, które ratują życie"

shutterstock_2036995646
Wyjątkowa akcja o profilaktyce raka piersi
Źródło: TVN24
Wyjątkowa akcja o profilaktyce raka piersi. Jej pomysłodawczynią jest 17-letnia Mia. Jej osobista historia zdrowotna jest bardzo inspirująca i daje do myślenia. Takie akcje pokazują, że dobre nawyki trzeba rozwijać jak najwcześniej. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Gdyby nie Mia Szplit i jej historia do powstania Pink Generation w ogóle by nie doszło. - Żeby nie bały się o tym rozmawiać, żeby się nie wstydziły i żeby nie bały się pójść do ginekologa. Rozumiem, że to może być stresujące, dla mnie też było - mówi 17-latka, tłumacząc, o cohodzi w akcji.

W zeszłym roku zainspirowana filmikiem w mediach społecznościowych zbadała sobie piersi i znalazła guza. Miała wtedy 16 lat. Przeszła drogę od niedowierzania, przez wizyty u lekarzy, do diagnozy i zabiegu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: U młodych kobiet jest "trudniejszy do wykrycia i bardziej agresywny"

Nowotwór okazał się gruczolakowłókniakiem, czyli nowotworem łagodnym - wystarczyła operacja i rehabilitacja. W Mii jednak narodziła się potrzeba działania. I tak powstało Pink Generation, akcja przeznaczona specjalnie dla dziewczynek, na razie z liceum we Wrocławiu.

Mia i jej mama poruszyły różne środowiska, napisały wiele wiadomości do instytucji i osób, które zajmują się profilaktyką raka piersi. - Jestem bardzo dumna i bardzo jestem jej wdzięczna, że unosi ten cały stres na swoich barkach i daje rade - mówi mama nastolatki, Sylwia Tekieli.

Każdy guz, każda zmiana albo deformacja piersi powinna przykuć naszą uwagę
Każdy guz, każda zmiana albo deformacja piersi powinna przykuć naszą uwagę
Źródło: Genius2009/Shutterstock

Przy wsparciu lokalnych aktywistów, ale też fundacji La Vie La Vie, Onko Cafe i stowarzyszenia Amazonki udało się zorganizować warsztaty samobadania piersi na fantomach. Dodatkowo na miejscu dostępny był mobilny gabinet ginekologiczny. Wiedzą służyli eksperci z Wrocławskiego Centrum Zdrowia i Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
23 0805 wro gosc-0004
Nastolatka wykryła u siebie guza piersi. "Chciałam wierzyć, że to żebro"
Zakaz mammografii w Szwajcarii? To niebezpieczny fake news
Chcemy uniknąć raka, a nie zgłaszamy się na badania. Z czego to wynika?
Zdrowie
Rak piersi
Lekarze uspokajali, ona nie odpuściła. "Coś było inaczej"

"Są przeglądy, które ratują życie"

Nowotwory piersi u młodych kobiet przed pięćdziesiątką zdarzają się rzadko, ale jak mówią lekarze, jak już są, są też trudniejsze. Dobre nawyki, czyli pamiętanie o samobadaniu się, trzeba rozwijać jak najwcześniej, bo im wcześniej wykryte zmiany, tym więcej szans na poradzenie sobie z nimi i ze strachem.

Mia Szplit chciałaby, "żeby nie były w takiej sytuacji jak ona". - Że czekają trzy tygodnie, żeby powiedzieć mamie, bo nie chcą poruszać tego tematu - dodaje.

- Nowotwór, który jest wykryty w pierwszym stopniu zaawansowania, częstość wyleczenia jest ponad 95 procent.  Kobiety te jesteśmy praktycznie wszystkie w stanie wyratować - podkreśla onkolożka i radioterapeutka dr Aleksandra Sztuder.

Każdy guz, każda zmiana, albo deformacja piersi powinna przykuć naszą uwagę. - Samochody musimy obowiązkowo zgłaszać do przeglądów. Tak chcielibyśmy, żeby ludzie pamiętali, i panie i panowie, że są przeglądy, które ratują życie - mówi zastępca dyrektora ds. rozwoju w Dolnośląskim Centrum Onkologii dr Paweł Zawadzki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Wagner

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Genius2009/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Polska i ŚwiatOnkologiaKobiety
Czytaj także:
16 0730 piasek gosc-0001
"Spełnia się koszmar Kaczyńskiego"
Polska
Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej
Poznań
Dziennikarze opuszczają Pentagon
Nie ma zgody na nowe zasady. Dziennikarze masowo opuszczają Pentagon
Świat
imageTitle
"Dostaliśmy lanie, przeciwnik był zdecydowanie lepszy"
EUROSPORT
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli "miejscówkę KGB". Jest decyzja sądu
BIZNES
Akcja w sieci uratowała sadownika
"Takie ceny są dla nas uwłaczające". Rolnicy zapraszają na zbiory do siebie
Svitlana Kucherenko
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Ogromny pożar fabryki okien. 80 strażaków w akcji, droga krajowa zamknięta
Trójmiasto
imageTitle
Rekordzista NBA w końcu znalazł klub
EUROSPORT
Kierowca audi uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
WARSZAWA
Pożar hotelu i restauracji
Płonie hotel, na miejscu 140 strażaków
WARSZAWA
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
BIZNES
imageTitle
Szef przygotowania fizycznego Barcelony nie dotrzymał obietnicy
EUROSPORT
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Nord Stream 2
Chcą go osądzić za atak na Nord Stream. Ale sąd uchylił decyzję o ekstradycji
Świat
Poseł padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż
Polska
Dzieci w Strefie Gazy
Dzieci ze Strefy Gazy czekają na ewakuację. Ich sytuacja "bardziej niż tragiczna"
Świat
Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Zarzuty po kradzieży e-papierosów
WARSZAWA
Javier Milei w Białym Domu
Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę
BIZNES
Cho Hyun
Seria uprowadzeń. Władze zakazały podróży do części Kambodży
Świat
lax los angeles lotnisko - Michael Gordon shutterstock_1057483535
Administracja Trumpa chce, by odtwarzali nagranie o demokratach. Lotniska odmawiają
Świat
imageTitle
Przegrał gładko po raz szósty. Zarobił półtora miliona dolarów
EUROSPORT
Lądowa wersja rakiet Tomahawk - BGM-109G Gryphon
Ukraińska delegacja u producenta Tomahawków. Media: Pentagon przygotował plan
Świat
imageTitle
"Faktycznie coś poczuł". Lewandowski z urazem, selekcjoner zachowuje spokój
EUROSPORT
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
WARSZAWA
Zadania domowe nie mogą być na ocenę
Dzieci i rodzice głosu nie mają. Przynajmniej w tej sprawie
Justyna Suchecka
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna prohibicja w dwóch dzielnicach. Dziś decyzja
Klaudia Kamieniarz
Thomas Rose zaprzysiężony na ambasadora w Polsce
Nowy ambasador USA w Polsce zaprzysiężony
Polska
Prezydent Syrii Ahmad al-Szara podczas wizyty w Moskwie
Prezydent Syrii chce "przedefiniować" relacje z Moskwą
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Dostali zgodę na tajne operacje. Tak zdecydował Trump
Świat
Hamas przekazał dwie trumny ze szczątkami zakładników
Izraelskie wojsko: Hamas przekazał kolejne dwie trumny
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica