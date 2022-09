"Przeciętny odbiorca może powziąć wątpliwość, czy jestem godna funkcji". Manowska oczekuje przeprosin od Zgorzelskiego

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego skierowała do wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego wezwanie przedsądowe w sprawie jego słów, które padły na antenie TVN24. Zgorzelski mówił między innymi, że Manowska jest "z nomenklatury Solidarnej Polski" i że jego zdaniem jest osobą "dyspozycyjną wobec ośrodka politycznego". Zdaniem pierwszej prezes wypowiedź ta narusza jej "dobre imię, reputację, godność i cześć". Manowska w odpowiedzi wezwała Zgorzelskiego do przeprosin i zapowiedziała, że jeśli nie zostaną opublikowane, to skieruje sprawę na drogę sądową.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego w oficjalnym piśmie z 19 sierpnia wezwała wicemarszałka Sejmu i posła PSL Piotra Zgorzelskiego do "natychmiastowego zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych" oraz opublikowania oświadczenia w tej sprawie w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania. Chodzi o słowa Zgorzelskiego wypowiedziane 8 sierpnia tego roku w programie "Jeden na jeden" w TVN24 .

- To jest skandal, to, co ta pani mówi i ta pani straciła zdolność honorową do pełnienia jednej z ważniejszej funkcji w wymiarze sprawiedliwości, dlatego że jest ewidentnie, moim zdaniem, dyspozycyjną osobą wobec ośrodka politycznego, czyli na Nowogrodzkiej (siedzibie Prawa i Sprawiedliwości) lub ewentualnie w Solidarnej Polsce - oświadczył. Dodał, że Manowska "nie ma przymiotu bezstronności".