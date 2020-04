"Związek pielęgniarek i położnych zbiera dane. Mimo że niektórzy są zastraszani, żeby takich danych nie upubliczniać"

Nie ma pełnej informacji o stanie zdrowia pielęgniarek. Związek zawodowy pielęgniarek i położnych zbiera takie dane, mimo że niektóre osoby są zastraszane w szpitalach, żeby takich danych nie upubliczniać - przyznała we "Wstajesz i weekend" w TVN24 szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. Dodała, że na dziś 1655 pielęgniarek jest w kwarantannie, około 500 jest zakażonych koronawirusem, 30 leży w szpitalach, a jedna pielęgniarka zmarła. - Ale to są dane ze szpitali, w których mamy organizacje związkowe - zaznaczyła.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w marcu spadło. W obliczu płynących z firm informacji o kolejnych zwolnieniach grupowych ten odczyt może wydać się zastanawiający. Z zebranych przez tvn24.pl danych z niemal wszystkich powiatów w kraju wynika, że to niestety tylko cisza przed burzą i prawdziwy skok bezrobocia czeka nas w kwietniu.

"Zwolnień jest bardzo dużo, traci pracę wiele Polek i Polaków"

O bezrobociu w Polsce we "Wstajesz i weekend" w TVN24 mówiła szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. - Zwolnień jest bardzo dużo, traci pracę wiele Polek i Polaków. Dowiadujemy się na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego z ministerstwa rozwoju i ministerstwa pracy, że 60 procent osób, które miały umowy cywilnoprawne, straciło pracę - poinformowała.

Przypomniała, że "parę tygodni temu Forum Związków Zawodowych przedstawiło program, żeby wszystkie umowy potraktować jednakowo, żeby zlikwidować składkę ZUS, żeby zapłacić wszystkim pracownikom trzy tysiące złotych". - Żeby nie była pogłębiająca się recesja, przynajmniej powróciłoby to w podatku dochodowym i w postaci VAT-u do państwa - mówiła.

Zaznaczyła jednak, że oficjalne dane z GUS-u nie są tylko do końca marca. - Nie będę się powoływać na jakiekolwiek dane, ponieważ one mogą być niewiarygodne. Tak niewiarygodne jak są dane o zachorowaniach pielęgniarek i położnych w szpitalach - skomentowała.

"Dane, które płyną do nas, są przerażające"

- My skupiamy pracowników z kluczowych branż, ale również ze spółek skarbu państwa. To tam właśnie sytuacja ma się najgorzej. Wykorzystywane jest już w tej chwili 20 procentowe zmniejszenie czasu pracy, zmniejszenie pensji tam, gdzie trzeba i nie trzeba. Te dane, które płyną do nas, są przerażające - przyznała.