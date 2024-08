Poszukiwania obiektu powietrznego, który wleciał z Ukrainy do Polski, list gończy za byłym szefem RARS, nowe ustalenia w sprawie tragicznego pożaru w Poznaniu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 27 sierpnia.

1. Do Polski wleciał obiekt z Ukrainy. Trwają poszukiwania

2. List gończy za byłym prezesem RARS

3. Co wiemy o tragicznym pożarze w Poznaniu

Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald będzie wyjaśniać okoliczności tragicznego pożaru czterokondygnacyjnej kamienicy w Poznaniu. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku art. 163 § 1 pkt 1 i § 3 k, który dotyczy sprowadzenia wydarzenia o wielkich rozmiarach, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. To wstępna kwalifikacja, którą przyjęto, by móc prowadzić czynności.

W nocy z soboty na niedzielę doszło do wybuchów i wielkiego pożaru w kamienicy w Poznaniu. Ogień nie został ugaszony po prawie dobie. Wciąż pojawia się na nowo. Nie wiadomo, co w kamienicy wybuchło. W tragicznej akcji zginęli dwaj strażacy. 11 ich kolegów zostało rannych. Do szpitali trafiły również trzy osoby postronne. Budynek nadaje się tylko do rozbiórki.