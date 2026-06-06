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TO WARTO WIEDZIEĆ

Chwalińska w finale Rolanda Garrosa, eksplozja morskiego drona w Rumunii, wysłannik Zełenskiego w Polsce

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Maja Chwalińska
Piotr Szczypka: Maja Chwalińska gra kosmiczny tenis
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Getty Images
Maja Chwalińska zagra dziś z Mirrą Andriejewą w finale Rolanda Garrosa. W pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego spotkał się w Polsce z wiceszefem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 6 czerwca.

1. Maja Chwalińska zagra dziś w finale Rolanda Garrosa

O godzinie 15 na korcie centralnym imienia Philippe'a Chatriera rozpocznie się finał singla kobiet wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open, w którym Maja Chwalińska zmierzy się Mirrą Andriejewą.

24-letnia polska tenisistka, która debiutuje w zasadniczej części zmagań w Paryżu, jest prawdziwym odkryciem tej imprezy. Rozpoczęła od kwalifikacji, wygrała już dziewięć spotkań i osiągnęła życiowy sukces.

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2. Morski dron eksplodował w pobliżu portu w Rumunii

Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski. Ukraina przekazała, że to jej dron zboczył z kursu w wyniku działań Rosji.

Wydarzenia komentował premier Donald Tusk, który przebywał wtedy w Czarnogórze na szczycie UE-Bałkany Zachodnie. - Z całą pewnością dla rumuńskiego prezydenta to będzie temat numer jeden, który będzie siedział w jego głowie z oczywistych względów - powiedział.

3. Wysłannik Zełenskiego przedstawił Polsce "propozycje rozwiązań"

Kyryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, spotkał się w Polsce z wiceszefem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Głównym tematem rozmów była sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji.

- Wiceminister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji - przekazał rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

4. Zełenski napisał list otwarty do Putina

Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Władimira Putina, w którym zaproponował zakończenie wojny. Napisał, że ta wojna "nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia".

Do ruchu ukraińskiego prezydenta odniósł się Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania Zełenskiego z Putinem. - Powinni to załatwić - dodał w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje
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Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje

5. Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy wprowadzającej sankcje na Rosję

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy wprowadzającej nowe sankcje na Rosję oraz wsparcie wojskowe warte osiem miliardów dolarów dla Ukrainy i sojuszników w regionie.

Izba niższa przyjęła ustawę po ponad roku starań, jednak jej los w Senacie jest niepewny. Do uchwalenia prawa potrzebne jest poparcie Senatu oraz podpis prezydenta.

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Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
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Tagi:
Roland GarrosNajważniejsze informacjeMaja ChwalińskaRumuniaWołodymyr ZełenskiUSAWojna w Ukrainie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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