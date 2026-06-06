TO WARTO WIEDZIEĆ Chwalińska w finale Rolanda Garrosa, eksplozja morskiego drona w Rumunii, wysłannik Zełenskiego w Polsce Oprac. Adam Styczek |

Piotr Szczypka: Maja Chwalińska gra kosmiczny tenis Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Getty Images

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1. Maja Chwalińska zagra dziś w finale Rolanda Garrosa

O godzinie 15 na korcie centralnym imienia Philippe'a Chatriera rozpocznie się finał singla kobiet wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open, w którym Maja Chwalińska zmierzy się Mirrą Andriejewą.

24-letnia polska tenisistka, która debiutuje w zasadniczej części zmagań w Paryżu, jest prawdziwym odkryciem tej imprezy. Rozpoczęła od kwalifikacji, wygrała już dziewięć spotkań i osiągnęła życiowy sukces.

2. Morski dron eksplodował w pobliżu portu w Rumunii

Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski. Ukraina przekazała, że to jej dron zboczył z kursu w wyniku działań Rosji.

Wydarzenia komentował premier Donald Tusk, który przebywał wtedy w Czarnogórze na szczycie UE-Bałkany Zachodnie. - Z całą pewnością dla rumuńskiego prezydenta to będzie temat numer jeden, który będzie siedział w jego głowie z oczywistych względów - powiedział.

3. Wysłannik Zełenskiego przedstawił Polsce "propozycje rozwiązań"

Kyryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, spotkał się w Polsce z wiceszefem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Głównym tematem rozmów była sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji.

- Wiceminister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji - przekazał rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

4. Zełenski napisał list otwarty do Putina

Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Władimira Putina, w którym zaproponował zakończenie wojny. Napisał, że ta wojna "nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia".

Do ruchu ukraińskiego prezydenta odniósł się Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania Zełenskiego z Putinem. - Powinni to załatwić - dodał w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

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5. Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy wprowadzającej sankcje na Rosję

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy wprowadzającej nowe sankcje na Rosję oraz wsparcie wojskowe warte osiem miliardów dolarów dla Ukrainy i sojuszników w regionie.

Izba niższa przyjęła ustawę po ponad roku starań, jednak jej los w Senacie jest niepewny. Do uchwalenia prawa potrzebne jest poparcie Senatu oraz podpis prezydenta.

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