Decyzja PKW, zastanawiająca podróż Putina, pierwsze złoto dla Polski

Odrzucone sprawozdanie komitetu PiS. Władimir Putin poleci do kraju, w którym powinni go aresztować. Pierwsze złoto dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 30 sierpnia.

1. Odrzucone sprawozdanie komitetu PiS

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie z kampanii wyborczej komitetu PiS . Wiąże się to ze stratami pieniężnymi z dotacji i subwencji. Ta decyzja nie jest ostateczna. Partia może się odwołać do Sądu Najwyższego.

2. Putin poleci do kraju, w którym powinni go aresztować

Na początku września prezydent Rosji Władimir Putin uda się z oficjalną wizytą do Mongolii - przekazał w czwartkowym komunikacie Kreml. Według niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times, będzie to pierwsza wizyta Putina w kraju, który powinien go aresztować na podstawie nakazu wydanego w 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.