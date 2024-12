1. Rebelianci wkroczyli do Damaszku. Media i wojsko: koniec reżimu Asada

2. Otwarcie odremontowanej po pożarze katedry Notre Dame

3. Wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na konwencji w Gliwicach

4. Wystąpienie Szymona Hołowni w Gdańsku

Swoją prekampanię prezydencką zainaugurował też marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zrobił to w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. - To o was będą te wybory, a nie o tym czy innym polityku. Proszę was, żebyście pamiętali, że to są wasze wybory - mówił do zgromadzonych. - To wy macie być prezydentem Rzeczypospolitej - dodał marszałek Sejmu.