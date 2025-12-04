Logo strona główna
warto wiedzieć

Porażka Polski, zderzenie tramwajów, stopy procentowe w dół

W Krakowie zderzyły się dwa tramwaje
Do zderzenia doszło przed godziną 18
Źródło: TVN24
W Krakowie doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Polska poniosła porażkę w rywalizacji o mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 4 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Zderzenie tramwajów w Krakowie

Na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Miejski przewoźnik podaje, że obrażenia odniosło co najmniej 35 osób.

Łącznie hospitalizacji wymagało 11 osób, w najpoważniejszym stanie jest motorniczy jednego ze składów.

W Krakowie zderzyły się dwa tramwaje
W Krakowie zderzyły się dwa tramwaje
Źródło: PAP/EPA

2. Ustawa łańcuchowa wraca do Sejmu

W Sejmie Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o kryptoaktywach i tak zwanej ustawy łańcuchowej. - Dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw - poinformował.

Jak wyjaśnił, ustawa łańcuchowa zostanie skierowana do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. - Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała. Argumenty do nas nie przemawiają. Z tego, co widać do ludzi również nie przemawiają - powiedział Czarzasty.

Weto Nawrockiego upadnie w Sejmie? "Powinien mieć naprawdę więcej empatii"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Weto Nawrockiego upadnie w Sejmie? "Powinien mieć naprawdę więcej empatii"

3. Stopy procentowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym dwudniowym posiedzeniu RPP. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Dowiedz się więcej:

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

BIZNES

4. Bundestag zdecydował w sprawie pomnika polskich ofiar

W niemieckim parlamencie przyjęto rezolucję wzywającą rząd federalny do niezwłocznego rozpoczęcia fazy planowania oraz budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiadał taki krok w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

Bundestag przegłosował rezolucję o pomniku polskich ofiar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bundestag przegłosował rezolucję o pomniku polskich ofiar

Świat

5. Polska poniosła porażkę. Niemcy organizatorem mistrzostw Europy kobiet

UEFA ogłosiła, kto zorganizuje mistrzostwa Europy kobiet w piłce nożnej w 2029 roku. Impreza odbędzie się Niemczech. Mecze będą rozgrywane w ośmiu miastach: Monachium, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Duesseldorf, Dortmund, Hanower, Wolfsburg i Lipsk.

O prawo gospodarza, oprócz zwycięskiej kandydatury, rywalizowały dwie oferty: polska oraz wspólna duńsko-szwedzka. Polska nie dostała ani jednego głosu.

Dokładny termin zmagań nie jest jeszcze znany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

KrakówOchrona zwierzątStopy procentoweNiemcyPiłka nożnaNajważniejsze informacje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica