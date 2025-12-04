Porażka Polski, zderzenie tramwajów, stopy procentowe w dół

Do zderzenia doszło przed godziną 18 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Zderzenie tramwajów w Krakowie

Na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Miejski przewoźnik podaje, że obrażenia odniosło co najmniej 35 osób.

Łącznie hospitalizacji wymagało 11 osób, w najpoważniejszym stanie jest motorniczy jednego ze składów.

W Krakowie zderzyły się dwa tramwaje Źródło: PAP/EPA

2. Ustawa łańcuchowa wraca do Sejmu

W Sejmie Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o kryptoaktywach i tak zwanej ustawy łańcuchowej. - Dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw - poinformował.

Jak wyjaśnił, ustawa łańcuchowa zostanie skierowana do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. - Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała. Argumenty do nas nie przemawiają. Z tego, co widać do ludzi również nie przemawiają - powiedział Czarzasty.

3. Stopy procentowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym dwudniowym posiedzeniu RPP. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

4. Bundestag zdecydował w sprawie pomnika polskich ofiar

W niemieckim parlamencie przyjęto rezolucję wzywającą rząd federalny do niezwłocznego rozpoczęcia fazy planowania oraz budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiadał taki krok w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

5. Polska poniosła porażkę. Niemcy organizatorem mistrzostw Europy kobiet

UEFA ogłosiła, kto zorganizuje mistrzostwa Europy kobiet w piłce nożnej w 2029 roku. Impreza odbędzie się Niemczech. Mecze będą rozgrywane w ośmiu miastach: Monachium, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Duesseldorf, Dortmund, Hanower, Wolfsburg i Lipsk.

O prawo gospodarza, oprócz zwycięskiej kandydatury, rywalizowały dwie oferty: polska oraz wspólna duńsko-szwedzka. Polska nie dostała ani jednego głosu.

Dokładny termin zmagań nie jest jeszcze znany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD