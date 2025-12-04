Porażka Polski, zderzenie tramwajów, stopy procentowe w dół

1. Zderzenie tramwajów w Krakowie
Na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Miejski przewoźnik podaje, że obrażenia odniosło co najmniej 35 osób.
Łącznie hospitalizacji wymagało 11 osób, w najpoważniejszym stanie jest motorniczy jednego ze składów.
2. Ustawa łańcuchowa wraca do Sejmu
W Sejmie Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o kryptoaktywach i tak zwanej ustawy łańcuchowej. - Dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw - poinformował.
Jak wyjaśnił, ustawa łańcuchowa zostanie skierowana do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. - Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała. Argumenty do nas nie przemawiają. Z tego, co widać do ludzi również nie przemawiają - powiedział Czarzasty.
3. Stopy procentowe w dół
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym dwudniowym posiedzeniu RPP. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.
Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.
4. Bundestag zdecydował w sprawie pomnika polskich ofiar
W niemieckim parlamencie przyjęto rezolucję wzywającą rząd federalny do niezwłocznego rozpoczęcia fazy planowania oraz budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.
Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiadał taki krok w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.
5. Polska poniosła porażkę. Niemcy organizatorem mistrzostw Europy kobiet
UEFA ogłosiła, kto zorganizuje mistrzostwa Europy kobiet w piłce nożnej w 2029 roku. Impreza odbędzie się Niemczech. Mecze będą rozgrywane w ośmiu miastach: Monachium, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Duesseldorf, Dortmund, Hanower, Wolfsburg i Lipsk.
O prawo gospodarza, oprócz zwycięskiej kandydatury, rywalizowały dwie oferty: polska oraz wspólna duńsko-szwedzka. Polska nie dostała ani jednego głosu.
Dokładny termin zmagań nie jest jeszcze znany.
