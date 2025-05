Dokument Nawrockiego, areszt dla napastnika z UW, śmierć trzylatki ze Słupska

Karol Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. Interia opublikowała dokument Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ujawniono dokument, w którym Karol Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad panem Jerzym. Tymczasem sam kandydat PiS przyznał, że od ubiegłego roku nie miał z nim kontaktu. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla napastnika z Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarła trzylatka, która z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala w Słupsku. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 9 maja.

1. Dokument Nawrockiego

Interia podała, że Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta i szef IPN, podpisał w 2021 roku zobowiązanie do dożywotniej opieki nad starszym panem Jerzym. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł portal, Nawrocki miał zapewnić mu mieszkanie, jedzenie, opiekę w chorobie oraz pokryć koszty pogrzebu. Choć na piśmie deklarował wsparcie, sam przyznał, że od ubiegłego roku nie miał z panem Jerzym kontaktu. Wspomniany dokument to jeden z elementów sprawy kawalerki, którą Nawrocki pozyskał od seniora, a wokół której pojawia się wiele kontrowersji i pytań bez odpowiedzi.

"Podcast polityczny". Nawrocki i ujawniony dokument o dożywotniej opiece nad panem Jerzym Źródło: TVN24

2. Tymczasowy areszt dla napastnika z UW

Sąd zgodził się w piątek na trzymiesięczny areszt dla Mieszka R., oskarżonego o dokonanie makabrycznej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej tego dnia prokuratura zdradziła, co mówił na posiedzeniu aresztowym 22-latek. Powiedział między innymi, że "na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary", a on "chciał być drapieżnikiem". Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa.

3. Kolejna obniżka stóp procentowych?

Czy będzie kolejne cięcie stóp procentowych? - W moim przekonaniu odpowiedź brzmi: tak, będzie - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Dopytywany, kiedy RPP taką decyzję może podjąć, odpowiedział, że "to jest bardziej złożona kwestia". Ocenił przy tym, że poziom stopy referencyjnej może w tym roku spaść do poziomu 4,5 procent.

Stopy procentowe w Polsce i w Europie Źródło: PAP/Michał Czernek

CZYTAJ RÓWNIEŻ O POGODZIE: Bardzo silny trend tego lata. Takie mają być kolejne cztery miesiące

4. "Ważne ustalenie" w sprawie Pegasusa

ABW przysłała do Prokuratury Krajowej wyniki kontroli związanej ze szpiegowskim oprogramowaniem Pegasus. O jej efektach poinformował prokurator generalny, szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar, pisząc na X: "Ważne ustalenie ABW. System Pegasus był stosowany niezgodnie z prawem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych stanowi, że system ten powinien podlegać akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Świadectwa takiej akredytacji nigdy nie uzyskał".

Ważne ustalenie ABW.

System Pegasus był stosowany niezgodnie z prawem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych stanowi, że system ten powinien podlegać akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Świadectwa takiej akredytacji nigdy nie uzyskał.https://t.co/kDYONnRIZA — Adam Bodnar (@Adbodnar) May 9, 2025 Rozwiń

5. Z poparzeniami trafiła do szpitala. Trzylatka nie żyje

Nie żyje trzyletnia dziewczynka, która z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala w Słupsku. Zatrzymano dwie osoby - to rodzice zastępczy dziecka. Jak dowiedział się dziennikarz "Faktów" TVN Jan Błaszkowski, nigdy nie było wobec nich uwag dotyczących zaniedbania lub przemocy. W marcu tego roku przekształcili się z rodziny zastępczej w rodzinny dom dziecka. Mają także dwójkę biologicznych dzieci.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo