Kontrole na granicach, kulisy nocnego spotkania Hołowni, 80 ofiar w Teksasie

Siemoniak: jeśli Niemcy zniosą swoje kontrole, my też nie będziemy widzieć powodów, żeby kontrolować wjeżdżających z Niemiec

1. Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami

W nocy z niedzieli na poniedziałek ruszyły tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Na granicy polsko-niemieckiej będą prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w trzynastu.

Ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej wyjaśnił w rozmowie z PAP, że funkcjonariusze będą kontrolować przede wszystkim busy i samochody przewożące więcej osób. Na celowniku znajdą się także auta z przyciemnionymi szybami. - Pamiętajmy, że nie będzie to kontrola na granicy, jaka odbywała się przed wejściem do strefy Schengen, absolutnie nie będzie szlabanów ani jakichś zasieków. Samochody będą przejeżdżały, a kontrole będą prowadzone jedynie wyrywkowo, na podstawie także naszej analizy ryzyka. W przypadku zatrzymania pojazdu sprawdzane będą dokumenty kierowcy i pasażerów, a także bagażniki pojazdów - poinformował.

Siemoniak: służby gotowe do kontroli na granicach z Niemcami i Litwą Źródło: TVN24

2. Tematy tajemniczego, nocnego spotkania Hołowni

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartek przed północą odwiedził mieszkanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. W nocnym spotkaniu uczestniczył też senator PSL i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, były polityk PiS. Jak nieoficjalnie ustaliły "Fakty" TVN, pośredniczył on w rozmowach o rządzie technicznym, pozostaniu Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu i obawach PiS-u dotyczących zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

O czym Szymon Hołownia rozmawiał z PiS? Ustalenia "Faktów" TVN Źródło: "Fakty" TVN

3. Pożar dwóch hal w Kędzierzynie-Koźlu

Do pożaru doszło w hurtowni ze sprzętem elektrycznym przy ulicy Stalmacha. Ogień w hurtowni zauważono w niedzielę w godzinach popołudniowych. W magazynie znajdowały się między innymi hulajnogi elektryczne i akumulatory. Ogień rozprzestrzenił się na sąsiednią halę.

Przed godziną 22 sytuacja była opanowana, strażacy nadal gasili pojedyncze zarzewia ognia. Na miejscu pracowało około 250 strażaków z 47 zastępów. Podczas akcji dwóch strażaków zostało lekko rannych.

Pożar hali magazynowej w Kędzierzynie Koźlu Źródło: PeeNiu/Kontakt24

4. Ponad 80 ofiar powodzi w Teksasie

W powodzi błyskawicznej, która w piątek nawiedziła środkowy Teksas, zginęły co najmniej 82 osoby, w tym 28 dzieci - podaje stacja CNN. Wciąż trwają poszukiwania 10 dziewczynek, uczestniczek chrześcijańskiego obozu Camp Mystic i jednej wychowawczyni. Obóz znajdował się w pobliżu rzeki Guadalupe, która w nocy z czwartku na piątek gwałtownie wystąpiła z brzegów po obfitych opadach deszczu.

Zniszczenia po powodzi błyskawicznej w Teksasie Źródło: Reuters

5. Koniec upałów, idą deszcze

W poniedziałek - jak wynika z analiz meteorologicznych - zacznie się duża zmiana pogody. Będzie chłodniej i deszczowo. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski podkreśla, że zmiana będzie postępować w kolejnych dniach. Wszystko za sprawą dwóch niżów.

- Jeden z niżów będzie jutro nad południową Skandynawią, a drugi rodzi się teraz nad północnymi Włochami. Jest to niż genueński, powstający w tej części Europy, który zwykle niesie duże opady. Fronty atmosferyczne ciągnące się między tymi niżami, już jutro zaczną decydować o pogodzie w Polsce. Ale to, co będzie działo się z tymi frontami atmosferycznymi później i z niżami, jest najbardziej istotne. Te niże, a także ten włoski, będą przemieszczać się na północny wschód - tłumaczy Wasilewski.

Idzie duża zmiana w pogodzie Źródło: TVN24

