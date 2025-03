Zarzut dla Błaszczaka, myśliwiec przyszłości, paraliż na Heathrow

czytaj dalej

W szpitalu w Belgradzie zmarł w piątek 19-latek. To 16 ofiara katastrofy budowalnej na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, do której doszło w listopadzie ubiegłego roku. W Serbii od niemal pięciu miesięcy trwają masowe demonstracje w reakcji na tragedię. Premier kraju Milosz Vuczević podał się do dymisji po tym, jak przedstawiciele protestujących studentów zostali pobici przez ochroniarzy w budynku partii rządzącej.