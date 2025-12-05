Rano Sejm wznowi posiedzenie, na którym posłowie mają wysłuchać informacji premiera Donalda Tuska w sprawie bezpieczeństwa państwa w trybie tajnym. Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Agata Adamek, ma to dotyczyć sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Pięć minut" Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Co mówił o nich wcześniej
Przed wejściem na salę posłowie będą musieli zostawić swoje telefony.
Przed południem nastąpi wznowienie obrad w trybie jawnym, podczas których Sejm wysłucha sprawozdania Komisji Finansów Publicznych na temat wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptoaktywów. Odbędzie się głosowanie w tej sprawie.
Poprawki do ustawy budżetowej, deregulacja, Kodeks wyborczy
Po godzinie 15 Sejm rozpocznie nowe posiedzenie i blok głosowań, między innymi poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.
Po godzinie 18 zaplanowano pierwsze czytanie deregulacyjnego rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, który dotyczy między innymi zniesienia obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych udziałowcom banku spółdzielczego i obowiązku przechowywania tych danych.
Później posłowie zajmą się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, który ma wprowadzić nową instytucję prawa wyborczego, tj. sekretarzy obwodowych komisji wyborczych. Ich zadaniem ma być zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP