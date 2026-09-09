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Polska

Ośmiu obywateli Uzbekistanu deportowanych z Polski

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8 obywateli Uzbekistanu opuściło Polskę
Tusk o propozycji utworzenia służb deportacyjnych. "To jest absolutnie bezwstydne"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
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Ośmiu obywateli Uzbekistanu przymusowo opuściło Polskę - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Operacja została zrealizowana z lotniska w Radomiu przez Straż Graniczną wspólnie z Agencją Frontex.

O sprawie wcześniej poinformowała Straż Graniczna, która przekazała, że na pokładzie samolotu, który wystartował we wtorek z Radomia, Polskę przymusowo opuściło ośmiu obywateli Uzbekistanu.

Wszyscy mieli prawomocne decyzje o zobowiązaniu do powrotu, wydane między innymi w związku z organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom, prowadzeniem pojazdów bez uprawnień czy nielegalnym pobytem na terytorium RP.

Straż Graniczna podała, że operacja została zorganizowana przez stronę szwedzką we współpracy z Agencją Frontex, która odgrywała rolę koordynatora przedsięwzięcia, zapewniając wsparcie operacyjne i finansowe na wszystkich jego etapach oraz utrzymując kontakt ze wszystkimi jego uczestnikami, w tym z władzami Uzbekistanu.

Straż Graniczna przypomniała, że realizacja powrotów przymusowych cudzoziemców jest stałym elementem zadań formacji.

Źródło: PAP
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Tagi:
Straż GranicznaUzbekistanFrontex
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