Polska Ośmiu obywateli Uzbekistanu deportowanych z Polski Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk o propozycji utworzenia służb deportacyjnych. "To jest absolutnie bezwstydne" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

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O sprawie wcześniej poinformowała Straż Graniczna, która przekazała, że na pokładzie samolotu, który wystartował we wtorek z Radomia, Polskę przymusowo opuściło ośmiu obywateli Uzbekistanu.

Wszyscy mieli prawomocne decyzje o zobowiązaniu do powrotu, wydane między innymi w związku z organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom, prowadzeniem pojazdów bez uprawnień czy nielegalnym pobytem na terytorium RP.

🛂 Ośmiu obywateli Uzbekistanu 🇺🇿 przymusowo opuściło Polskę 🇵🇱. @Straz_Graniczna wspólnie z @Frontex przeprowadziła operację powrotową z lotniska w Radomiu.



Powodem były https://t.co/yklFDaNeI3. nielegalne przekraczanie granicy, pomoc w jego organizowaniu, prowadzenie… https://t.co/UReiUlgwzC — Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 9, 2026 Rozwiń

Straż Graniczna podała, że operacja została zorganizowana przez stronę szwedzką we współpracy z Agencją Frontex, która odgrywała rolę koordynatora przedsięwzięcia, zapewniając wsparcie operacyjne i finansowe na wszystkich jego etapach oraz utrzymując kontakt ze wszystkimi jego uczestnikami, w tym z władzami Uzbekistanu.

Straż Graniczna przypomniała, że realizacja powrotów przymusowych cudzoziemców jest stałym elementem zadań formacji.