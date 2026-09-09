Ośmiu obywateli Uzbekistanu deportowanych z Polski
O sprawie wcześniej poinformowała Straż Graniczna, która przekazała, że na pokładzie samolotu, który wystartował we wtorek z Radomia, Polskę przymusowo opuściło ośmiu obywateli Uzbekistanu.
Wszyscy mieli prawomocne decyzje o zobowiązaniu do powrotu, wydane między innymi w związku z organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom, prowadzeniem pojazdów bez uprawnień czy nielegalnym pobytem na terytorium RP.
Straż Graniczna podała, że operacja została zorganizowana przez stronę szwedzką we współpracy z Agencją Frontex, która odgrywała rolę koordynatora przedsięwzięcia, zapewniając wsparcie operacyjne i finansowe na wszystkich jego etapach oraz utrzymując kontakt ze wszystkimi jego uczestnikami, w tym z władzami Uzbekistanu.
Straż Graniczna przypomniała, że realizacja powrotów przymusowych cudzoziemców jest stałym elementem zadań formacji.