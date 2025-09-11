Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Oficerowie SKW prawomocnie uniewinnieni

|
Piotr Pytel - Krzysztof Dusza
18.12.2015 | Nocne wejście pracowników MON do Centrum Kontrwywiadu NATO. „W historii NATO nie zdarzyło się coś takiego”
Źródło: Fakty TVN
Po ośmiu latach od oskarżenia sąd uniewinnił wiceszefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Krzysztofa Duszę i generała Piotra Pytla. Zawiadomienie na obydwu oficerów złożył człowiek Antoniego Macierewicza Bartłomiej Misiewicz, który w grudniu 2015 roku włamał się do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Wyrok ogłosiła dzisiaj sędzia warszawskiego sądu apelacyjnego Ewa Gregajtys.

- Oddalam apelację prokuratury, utrzymuję wyrok pierwszej instancji, a koszty postępowania obciążą skarb państwa - ogłosiła sędzia Gregajtys.

Po tych słowach przewodnicząca zamknęła drzwi dla publiczności. Argumentowała, że w uzasadnieniu wyroku znajdują się niejawne informacje. Jest to wyrok korzystny dla obu funkcjonariuszy służb specjalnych, gdyż w pierwszej instancji zostali oni uniewinnieni.

Osiem lat oskarżeni

Pułkownik Krzysztof Dusza jest aktualnie wiceszefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a generał Piotr Pytel jako były szef tej formacji pozostaje emerytem. Ich problemy zaczęły się nocą 18 grudnia 2015 roku gdy wraz ze ślusarzami w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO pojawił się Bartłomiej Misiewicz.

Otworzył on sejfy instytucji kierowanej przez Pytla i Duszę. Poinformował, że w sejfach odkrył tajne dokumenty, które nie powinny się tam znajdować. Co więcej: te dokumenty miały być wykradzione przez oficerów ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Wkrótce potem, jako najbliższy współpracownik ministra obrony Antoniego Macierewicza, skierował zawiadomienie do prokuratury. W 2017 roku obaj oficerowie objęci zostali aktem oskarżenia. Według prokuratury mieli dopuścić się przestępstw opisanych w dwóch paragrafach kodeksu karnego: 231 i 271, czyli przekroczenia uprawnień i poświadczenia w dokumentach nieprawdy.

Dopiero w 2022 roku sąd okręgowy w Warszawie wydał wyrok uniewinniający obydwu funkcjonariuszy.

- Przez ten czasu odbyło się trzydzieści rozpraw, przesłuchano 70 świadków. Misiewiczowi destabilizacja i wymiana władzy zajęła jedną noc a potem przez lata musieliśmy bronić się przed bezpodstawnymi zarzutami - podkreśla mecenas Antoni Kania-Sieniawski, obrońca generała Piotra Pytla.

Od wyroku pierwszej instancji prokuratura odwoła się do Sądu Apelacyjnego a wyrok zapadł właśnie dziś.

Sam Bartłomiej Misiewicz najprawdopodobniej przebywa w Wiedniu. Ten fakt ujawniliśmy trzy lata temu, na portalu tvn24.pl, opisując iż został zatrzymany przez austriacką policję gdy prowadził pod wpływem alkoholu. Nie pojawia się w Polsce, choć tutaj toczy się proces w którym oskarżony jest o żądanie i przyjmowanie łapówek. Do tej sprawy został zatrzymany jeszcze w styczniu 2019 roku, spędził pięć miesięcy za kratkami aresztu po czym wyszedł i najpewniej już wtedy wyjechał z kraju.

Autorka/Autor: Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaSłużby wojskoweAntoni MacierewiczBartłomiej Misiewicz
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Czytaj także:
Dezinformacja
Tak boty i "pożyteczni idioci" szerzą dezinformację
Fakty
11 1645 rbn-0003
Obraduje RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik MSWiA Karolina Gałecka
Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź
Bartosz Chyż
Antoni Macierewicz
Spięcie w Sejmie. Zaczął Macierewicz
imageTitle
13 minut pracy i po sprawie. Ganna najszybszy, ale stresu nie uniknął
EUROSPORT
Burza, pioruny, silne burze
Burzowo i mgliście. Alarmy IMGW
METEO
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
Świat
Co siódma paczka wysyłana z Polski za granicę trafia dziś do Chin
Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej
BIZNES
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
METEO
Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne duże miasto zakazuje nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach
Wrocław
Alaksandr Łukaszenka
Łatuszka: Łukaszenka ma cel
Świat
Lęk przed wojną może skłonić na przykład do spakowania plecaka ewakuacyjnego
Lęk przed wojną jest normalny. Ale powinniśmy "umieć się bać"
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Kolejna przegrana Kowalskiego. Zawiódł w decydującym momencie
EUROSPORT
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski. Jest data i godzina
Ząbki. Budynek po pożarze
Tak wyglądają mieszkania w budynku, który płonął ponad dwa miesiące temu w Ząbkach
WARSZAWA
J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co naprawdę powiedział?
J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Czeka na gola blisko 2,5 roku. Wielokrotny reprezentant Polski zagra w ekstraklasie
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obrażał Żydów, nazywał to "publicystyką". Dostał wyrok
Białystok
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
METEO
Larry Ellison
Dogonił Muska. Kim jest Larry Ellison i jak zbudował imperium?
BIZNES
Niemieckie siły na stałe zostaną rozlokowane na Litwie (zdjęcie ilustracyjne)
Niemieckie wojska na stałe na Litwie
Świat
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
WARSZAWA
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Wielka Brytania odwołuje ambasadora w USA. W tle sprawa Epsteina
Świat
Osobówka jechała 92 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Motocyklista recydywista dwukrotnie przekroczył prędkość
Wrocław
WSK Poznań
Poznańska firma mogła dostarczyć rozwiązania do dronów, które wleciały do Polski. Była prezes skazana
Poznań
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Bakterie i zawał. Naukowcy potwierdzili powiązanie
Zdrowie
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
52 więźniów uwolnionych. MSZ: wśród nich jest trzech Polaków, nie ma Andrzeja Poczobuta
Świat
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Dwa państwa wzywają rosyjskich dyplomatów. W sprawie dronów nad Polską
Świat
shutterstock_1485769484
Była ministra zdrowia chwali się wynikami programu in vitro. Ile dzieci się już urodziło?
Zdrowie
Charlie Kirk
Nawrocki pisze o zabójstwie znanego stronnika Trumpa
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica