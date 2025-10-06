Logo strona główna
Polska

Szymon Hołownia na Paradzie Pułaskiego: jesteście Polską

Szymon Hołownia, Nowy Jork
Szymon Hołownia coraz dalej od polskiej polityki. Materiał "Faktów" TVN
Źródło: "Fakty" TVN
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był jednym z honorowych gości 88. Parady Pułaskiego, która w niedzielę przeszła nowojorską Piątą Aleją. Tegoroczna parada przebiega pod hasłem "1000-lecia powstania Królestwa Polskiego".

Udekorowaną biało-czerwonymi barwami nowojorską Piątą Aleją przeszła w niedzielę 88. Parada Pułaskiego. Wśród honorowych gości Parady był marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jesteście Polską - powiedział marszałek do uczestników dorocznego wydarzenia. - A teraz my w tej paradzie, która jest sztafetą, niosąc tę pałeczkę, musimy myśleć, co zrobimy, żeby przekazać ją następnym pokoleniom. Żeby chciały czuć dumę z Polski i żeby robiły to, co dzisiaj wy, tutaj. Teraz pokazujecie całemu światu: jak wspaniale jest być Polakiem. Bądźmy w tym razem, uśmiechnięci, zjednoczeni i dumni z Polski - mówił Hołownia do zgromadzonych.

Zwrócił uwagę, że prezydent Karol Nawrocki w swoim liście do zgromadzonych przypomniał, że świętujemy w tym roku tysiąclecie koronacji Chrobrego. W okolicznościowym liście do Polonii prezydent Nawrocki nawiązał do dumy i niezależności polskich królów od obcych mocarstw. Wskazał na ich godność i umiłowanie wolności.

Nawrocki zwycięża wśród amerykańskiej Polonii, Trzaskowski w regionie Azji i Pacyfiku

Nawrocki zwycięża wśród amerykańskiej Polonii, Trzaskowski w regionie Azji i Pacyfiku

Świat
Dzień Pamięci Generała Pułaskiego. Biden: ideały i wartości demokratyczne wspólne dla USA i Polski

Dzień Pamięci Generała Pułaskiego. Biden: ideały i wartości demokratyczne wspólne dla USA i Polski

Podziękowania dla polonii

"Ten sam dumny ton słychać w listach i komendach Kazimierza Pułaskiego - jednego z dowódców konfederacji barskiej, czyli sprzysiężenia polskiej szlachty walczącej przeciwko oddaniu Polski pod absolutystyczne rządy rosyjskich carów" - napisał prezydent. Wspominał, że 11 października 1779 roku jako generał brygady amerykańskiej Armii Kontynentalnej Pułaski walczył i konał w bitwie pod Savannah.

Odnosząc się do współczesności, Nawrocki zaznaczył, że "wraz z całym Sojuszem Północnoatlantyckim stoimy u boku Stanów Zjednoczonych". "Razem będziemy strzec świętego prawa narodów do samostanowienia, tak aby nie powróciły mroczne czasy, w których brutalny podbój wolnych państw i narodów przynosił agresorom trwałe korzyści”"- podkreślił prezydent w liście, który odczytał konsul generalny w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz.

Szymon Hołownia, Nowy Jork
Szymon Hołownia, Nowy Jork
Źródło: Fakty TVN

Prezydent dziękował Polonii amerykańskiej za solidarne zaangażowanie na rzecz wolności i bezpieczeństwa Polski. Wyraził nadzieję na stworzenie nowego rozdziału w historii serdecznych kontaktów i współpracy między Polakami w kraju oraz polską diasporą w USA i na innych kontynentach.

"Ufam, że znaczącą rolę odegra tu Rada do spraw Polonii i Polaków za Granicami Rzeczypospolitej, którą zamierzam wkrótce powołać" - zapowiedział prezydent.

Liczna reprezentacja z Polski

W paradzie, której wielkim marszałkiem był Arkadiusz "Eryk" Bagiński, wzięło udział - według szacunków Jadwigi Kopaly z komitetu parady - około 25 tysięcy osób, głównie z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut i Pensylwanii. Po raz pierwszy dołączyła do nich zorganizowana Polonia z Massachusetts, a także grupa z Chicago.

Przybyli posłowie z Polski, licznie reprezentowane były polonijne instytucje, w tym Centrum Polsko-Słowiańskie, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, LOT.

Szymon Hołownia, Nowy Jork
Szymon Hołownia, Nowy Jork
Źródło: Fakty TVN

Jeden z 20 rydwanów miała delegacja z Krakowa i Małopolski z prezydentem miasta Aleksandrem Miszalskim. W paradzie wzięli udział harcerze, weterani, duchowieństwo, szkoły języka polskiego, i organizacje młodzieżowe. Maszerowali strażacy, policja nowojorska, a także funkcjonariusze z Polski. Z nowojorskich polityków przyszedł republikański kandydat na burmistrza Curtis Sliwa, który ma polskie pochodzenie.

Głośny akcent stanowił przejazd klubu motocyklowego. Klub samochodowy pokazał m.in. zachowane małe fiaty, syrenki, a także egzotyczne pojazdy. Widowisko uświetniły liczne orkiestry, a także występy tancerek w kolorowych strojach. Według policji nowojorskiej, 25 tysięcy ludzi przyglądało się widowisku na ulicach.

Autorka/Autor: mm/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Szymon Hołownia Nowy Jork USA Karol Nawrocki
Adam Bodnar Adam Niedzielski Adam Szłapka Administracja Donalda Trumpa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agrounia Alaksandr Łukaszenka Aleksander Kwaśniewski Aleksandra Dulkiewicz Alert RCB Ambasada USA w Polsce Andrzej Duda Białoruś Bitcoin Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Bliski Wschód Bomba atomowa Borys Budka Bruksela CBŚP CBA Ceny paliw Ceny żywności Ceny prądu Ceny mieszkań Chiny Choroby zakaźne CIA COVID-19 Cyberbezpieczeństwo Daniel Obajtek Dariusz Klimczak Dariusz Korneluk Dariusz Matecki Dariusz Wieczorek Donald Trump Donald Tusk Elon Musk Eurojackpot Francja Jacek Sasin Jacek Sutryk Jacek Siewiera Jan Grabiec Jarosław Kaczyński J.D. Vance Joe Biden Justin Trudeau Kanada Koalicja Obywatelska Konfederacja Krajowa Administracja Skarbowa Kryptowaluty Krzysztof Bosak Krzysztof Hetman Lasy Państwowe Lech Wałęsa Lewica Lotnisko Chopina Lotto Maciej Wąsik Marcin Przydacz Marcin Kierwiński Marian Banaś Mariusz Błaszczak Mariusz Kamiński Mark Zuckerberg Mateusz Morawiecki Michał Kamiński Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Kultury Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Moskwa Naczelny Sąd Administracyjny Najwyższa Izba Kontroli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowy Bank Polski Narodowy Fundusz Zdrowia NASA NATO Niemcy Nord Stream 2 Nowa Lewica Ordo Iuris Organizacja Narodów Zjednoczonych Orlen Parlament Europejski Partia Demokratyczna USA Partia Republikańska Pentagon Piotr Gliński PIT PKB Polski PKO BP PKP Cargo PKP Intercity PKP PLK Platforma Obywatelska PLL LOT Poczta Polska Policja Polska 2050 Polska Armia Prawo i Sprawiedliwość Prezes NBP Adam Glapiński Prezydent RP Prokuratura Krajowa Przemysław Czarnek Rada Europy Rada Ministrów Rafał Trzaskowski Rafał Bochenek Robert Biedroń Ropa naftowa Rosja Ryszard Petru Ryszard Kalisz Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy Służba Ochrony Państwa Służba Więzienna Sąd apelacyjny Samorząd terytorialny Sędziowie Sejm Senat RP Sławomir Mentzen Sojusz Lewicy Demokratycznej Solidarna Polska Stopy procentowe Straż Graniczna Straż miejska Straż pożarna Strajk Suwerenna Polska Sztuczna inteligencja Szymon Hołownia Tadeusz Rydzyk TikTok Tobiasz Bocheński Trybunał Konstytucyjny Trzecia Droga TSUE Uchodźcy Ukraina Unia Europejska UOKiK USA Władysław Kosiniak-Kamysz Włodzimierz Wróbel WHO Władimir Putin Wołodymyr Zełenski Wojna na Ukrainie Wojska Obrony Terytorialnej Wojsko Wybory Prezydenckie 2025 Zjednoczona Prawica