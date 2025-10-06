Szymon Hołownia na Paradzie Pułaskiego: jesteście Polską

Szymon Hołownia coraz dalej od polskiej polityki. Materiał "Faktów" TVN Źródło: "Fakty" TVN

Udekorowaną biało-czerwonymi barwami nowojorską Piątą Aleją przeszła w niedzielę 88. Parada Pułaskiego. Wśród honorowych gości Parady był marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jesteście Polską - powiedział marszałek do uczestników dorocznego wydarzenia. - A teraz my w tej paradzie, która jest sztafetą, niosąc tę pałeczkę, musimy myśleć, co zrobimy, żeby przekazać ją następnym pokoleniom. Żeby chciały czuć dumę z Polski i żeby robiły to, co dzisiaj wy, tutaj. Teraz pokazujecie całemu światu: jak wspaniale jest być Polakiem. Bądźmy w tym razem, uśmiechnięci, zjednoczeni i dumni z Polski - mówił Hołownia do zgromadzonych.

Zwrócił uwagę, że prezydent Karol Nawrocki w swoim liście do zgromadzonych przypomniał, że świętujemy w tym roku tysiąclecie koronacji Chrobrego. W okolicznościowym liście do Polonii prezydent Nawrocki nawiązał do dumy i niezależności polskich królów od obcych mocarstw. Wskazał na ich godność i umiłowanie wolności.

Podziękowania dla polonii

"Ten sam dumny ton słychać w listach i komendach Kazimierza Pułaskiego - jednego z dowódców konfederacji barskiej, czyli sprzysiężenia polskiej szlachty walczącej przeciwko oddaniu Polski pod absolutystyczne rządy rosyjskich carów" - napisał prezydent. Wspominał, że 11 października 1779 roku jako generał brygady amerykańskiej Armii Kontynentalnej Pułaski walczył i konał w bitwie pod Savannah.

Odnosząc się do współczesności, Nawrocki zaznaczył, że "wraz z całym Sojuszem Północnoatlantyckim stoimy u boku Stanów Zjednoczonych". "Razem będziemy strzec świętego prawa narodów do samostanowienia, tak aby nie powróciły mroczne czasy, w których brutalny podbój wolnych państw i narodów przynosił agresorom trwałe korzyści”"- podkreślił prezydent w liście, który odczytał konsul generalny w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz.

Prezydent dziękował Polonii amerykańskiej za solidarne zaangażowanie na rzecz wolności i bezpieczeństwa Polski. Wyraził nadzieję na stworzenie nowego rozdziału w historii serdecznych kontaktów i współpracy między Polakami w kraju oraz polską diasporą w USA i na innych kontynentach.

"Ufam, że znaczącą rolę odegra tu Rada do spraw Polonii i Polaków za Granicami Rzeczypospolitej, którą zamierzam wkrótce powołać" - zapowiedział prezydent.

Liczna reprezentacja z Polski

W paradzie, której wielkim marszałkiem był Arkadiusz "Eryk" Bagiński, wzięło udział - według szacunków Jadwigi Kopaly z komitetu parady - około 25 tysięcy osób, głównie z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut i Pensylwanii. Po raz pierwszy dołączyła do nich zorganizowana Polonia z Massachusetts, a także grupa z Chicago.

Przybyli posłowie z Polski, licznie reprezentowane były polonijne instytucje, w tym Centrum Polsko-Słowiańskie, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, LOT.

Jeden z 20 rydwanów miała delegacja z Krakowa i Małopolski z prezydentem miasta Aleksandrem Miszalskim. W paradzie wzięli udział harcerze, weterani, duchowieństwo, szkoły języka polskiego, i organizacje młodzieżowe. Maszerowali strażacy, policja nowojorska, a także funkcjonariusze z Polski. Z nowojorskich polityków przyszedł republikański kandydat na burmistrza Curtis Sliwa, który ma polskie pochodzenie.

Głośny akcent stanowił przejazd klubu motocyklowego. Klub samochodowy pokazał m.in. zachowane małe fiaty, syrenki, a także egzotyczne pojazdy. Widowisko uświetniły liczne orkiestry, a także występy tancerek w kolorowych strojach. Według policji nowojorskiej, 25 tysięcy ludzi przyglądało się widowisku na ulicach.

