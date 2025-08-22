Nowy etap w sprawie drona w Osinach. Komunikat prokuratury

Zakończono czynności na miejscu wybuchu drona w miejscowości Osiny Źródło: TVN24

W nocy z wtorku na środę pod Osinami na Lubelszczyźnie obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. W środę po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że obiekt to rosyjski dron oraz podkreślił, że zdarzenie jest prowokacją Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. Sprawę wybuchu badają wojsko i prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała w piątkowym komunikacie, że w późnych godzinach wieczornych w czwartek śledczy zakończyli oględziny oraz zabezpieczanie dowodów i śladów na miejscu eksplozji drona. W działania zaangażowanych było każdego dnia około 150 osób. "Obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności. Trwają również inne czynności dowodowe w tej sprawie" - dodała.

Co prokuratura ustaliła w sprawie drona

W poprzednich dniach szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz opisywał, że na pole spadł "spory dron wojskowy", na silniku którego ujawniono napisy "prawdopodobnie w języku koreańskim". Spowodował on wyrwę w ziemi - średnica epicentrum kręgu wynosiła około 5-6 metrów i około 50 centymetrów głębokości.

Podczas oględzin zabezpieczono między innymi ślady poszycia i drobnych elementów tworzyw sztucznych, fragmenty metalu, silnik z uszkodzonym śmigłem, elementy urządzeń zasilających. Znaleziono też kilkadziesiąt metalowych kulek.

Śledczy podejrzewają, że maszyna nadleciała z terenu Białorusi. Wynika to między innymi z nagrań i relacji świadków, którzy około północy z wtorku na środę słyszeli lecący obiekt, który miał wydawać dość głośny dźwięk. Jedną z wersji, którą śledczy biorą pod uwagę, jest to, że dron mógł zahaczyć o pobliskie linie energetyczne, gdyż w ich pobliżu leżał silnik. W związku z tym prokuratura zabezpieczyła trzy fragmenty linii, które wykazują "ślady świeżego uszkodzenia".

"Świadoma prowokacja ze strony Federacji Rosyjskiej"

W wyniku eksplozji w pobliskich domach wybite zostały szyby okienne, uszkodzone futryny i połacie dachowe.

Postępowania prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.

Miejsce spadku drona w miejscowości Osiny Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

MSZ przekazało w czwartek po południu ambasadzie Federacji Rosyjskiej notę protestacyjną w związku ze zdarzeniem w Osinach. Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że w nocie Polska wskazuje, iż Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku i konwencję chicagowską z 1944 roku oraz wiele praw zwyczajowych.

Rzecznik oświadczył, że "zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich".

