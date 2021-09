NIK o "nierzetelnych" wydatkach Funduszu Sprawiedliwości. "Minister nie może tymi środkami dysponować w dowolny sposób"

Wyniki kontroli NIK dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości były jednym z tematów w programie "Tak jest" w TVN24. - To nie jest tak, że dysponent, pan minister Ziobro może tymi środkami dysponować w dowolny sposób - zauważyła prokurator Ewa Wrzosek. Profesor Monika Płatek zauważyła, że Fundusz przeznaczony jest między innymi na pomoc postpenitencjarną. - To jest bardzo charakterystyczne, że dla tych ludzi ta pomoc jest minimalna - przyznała.

NIK przedstawił wyniki kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, który podlega ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Wynika z nich między innymi to, że jedynie 34 procent Funduszu Sprawiedliwości było przeznaczone na swój cel, czyli na pomoc ofiarom przestępstw i osobom, które wyszły z zakładów karnych.

Podano, że "łączna wartość efektów finansowych kontroli, czyli kwot środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie i nierzetelnie wyniosła ponad 280 milionów złotych".

Wnioski kontrolerów NIK skomentowały w czwartkowym wydaniu "Tak jest" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia "Lex Super Omnia" oraz profesor Monika Płatek z Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wrzosek stwierdziła, że "to nieprawdopodobne", bo "środki z Funduszu Sprawiedliwości mogą być wydatkowane tylko w określonych celach". - Na pomoc dla pokrzywdzonych, dla ofiar przestępstw, pomoc postpenitencjarną. To są cele ustawowe tego Funduszu - wymieniła.

Przypomniała tu, że w 2017 roku rozporządzenie ministra sprawiedliwości rozszerzyło sposób wydatkowania na inne cele. - Ale to dzisiaj na konferencji kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli padło, że w tym zakresie to rozporządzenie zostało zaskarżone, czy będzie skierowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tych przepisów jako przekraczających upoważnienie ustawowe - podała prokurator.

- To nie jest tak, że dysponent Funduszu Sprawiedliwości, pan minister Ziobro może tymi środkami dysponować w dowolny sposób. Jest zobowiązany przeznaczać je na cele wskazane w przepisach i gospodarować nimi w sposób jawny, transparentny, rzetelny i gospodarny - podkreśliła.

Prokurator wyraziła nadzieję, że pięć zawiadomień do prokuratury, które w tej sprawie mają złożyć kontrolerzy NIK, "zostaną rzetelnie rozpoznane".

"To nie jest sprawiedliwe"

W programie zauważono, że na oficjalnej stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości widnieje hasło "Pomagamy sprawiedliwie". - Hasło jest piękne - przyznała Płatek. Przywołała tu jeden z paragrafów artykułu 43 Kodeksu karnego wykonawczego, który mówi między innymi, że "Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną".

- To jest bardzo charakterystyczne, że dla tych ludzi, również jeśli chodzi o ustawę, która została zrobiona, ta pomoc jest minimalna - skomentowała.

Profesor przypomniała tu, że w czerwcu tego roku, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (ubiegający się w tym czasie o fotel prezydenta Rzeszowa) wspólnie z byłym już prezydentem Tadeuszem Ferencem poinformował, że przekazuje pół miliona dla tego szpitala. Na konferencji przekazał dyrekcji symboliczny czek z logo Funduszu Sprawiedliwości. - Pan prezydent wykonał telefon do mnie, że potrzeba na to, na to i na to. Uruchomiłem w związku z tym Fundusz Sprawiedliwości, który ma nieść pomoc służbie zdrowia - mówił wtedy Warchoł.

- To nie jest sprawiedliwe - przyznała, nawiązując do przypomnianego wcześniej hasła. - Bo w takim razie, niech pan Warchoł poda powszechnie swój telefon i niech każdy chory niech może do niego zadzwonić - powiedziała. - To są bardzo jawne rzeczy, pokazujące, że władza ta ma poczucie bezkarności - podsumowała.

Prof. Płatek o Funduszu Sprawiedliwości: to jest bardzo charakterystyczne, że dla tych ludzi ta pomoc jest minimalna TVN24

