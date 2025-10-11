Magdalena Ejsmont nowym komendantem stołecznej straży miejskiej Źródło: TVN24

1. Nie żyje profesor Adam Strzembosz

Zmarł profesor Adam Strzembosz. Był autorem licznych publikacji naukowych i książek. Za swoją działalność społeczną oraz na polu nauki otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe. Miał 95 lat.

Jak przekazał portal Więź, profesor Adam Strzembosz odszedł w nocy z czwartku na piątek. Był nestorem polskich prawników, profesorem nauk prawnych oraz nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

2. Powrót "łowczyni szpiegów"

Słynna "łowczyni szpiegów" wróciła do kontrwywiadu wojskowego - dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera". Magdalena Ejsmont zacznie pracę lada dzień.

Przed laty kariera oficerki tropiącej rosyjskich agentów załamała się, gdy ministrem obrony został Antoni Macierewicz.

Magdalena Ejsmont z ministrem obrony narodowej i ministrem koordynatorem służb specjalnych Źródło: Piotr Nowak / PAP

3. Donald Trump nakłada cło na Chiny

Od 1 listopada Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe cło w wysokości stu procent na import z Chin i wprowadzą kontrolę eksportu całego kluczowego oprogramowania wyprodukowanego w USA - ogłosił Donald Trump.

Prezydent USA wyraził wątpliwości w sprawie spotkania z Xi Jinpingiem, ale później powiadomił, że go nie odwołał.

4. Eksplozja w amerykańskiej fabryce amunicji

Potężny wybuch zdewastował fabrykę amunicji Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee w USA, niszcząc budynek, rozrzucając gruz na odległość niemal kilometra i wywołując fale uderzeniowe odczuwalne nawet w promieniu około 25 kilometrów.

Eksplozja miała miejsce w okolicy Bucksnort, blisko stu kilometrów na południowy zachód od Nashville. Zakład produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe i otrzymał wiele kontraktów od Armii Stanów Zjednoczonych i Marynarki Wojennej.

5. Eksperymentalna prognoza IMGW

IMGW przygotował eksperymentalną prognozę długoterminowa na listopad i grudzień 2025 oraz styczeń i luty 2026. Zawarte w niej informacje mówią zarówno o opadach i średniej temperaturze.

