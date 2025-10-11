Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Nie żyje profesor Strzembosz, wraca "łowczyni szpiegów", potężna eksplozja w USA

Magdalena Ejsmont z ministrem obrony narodowej i ministrem koordynatorem służb specjalnych
Magdalena Ejsmont nowym komendantem stołecznej straży miejskiej
Źródło: TVN24
Nie żyje profesor Adam Strzembosz, słynna "łowczyni szpiegów" Magdalena Ejsmont wróciła do kontrwywiadu wojskowego. Od 1 listopada Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe cło w wysokości stu procent na import z Chin. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 11 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nie żyje profesor Adam Strzembosz

Zmarł profesor Adam Strzembosz. Był autorem licznych publikacji naukowych i książek. Za swoją działalność społeczną oraz na polu nauki otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe. Miał 95 lat.

Jak przekazał portal Więź, profesor Adam Strzembosz odszedł w nocy z czwartku na piątek. Był nestorem polskich prawników, profesorem nauk prawnych oraz nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"
Dowiedz się więcej:

"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"

2. Powrót "łowczyni szpiegów"

Słynna "łowczyni szpiegów" wróciła do kontrwywiadu wojskowego - dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera". Magdalena Ejsmont zacznie pracę lada dzień.

Przed laty kariera oficerki tropiącej rosyjskich agentów załamała się, gdy ministrem obrony został Antoni Macierewicz.

Magdalena Ejsmont z ministrem obrony narodowej i ministrem koordynatorem służb specjalnych
Magdalena Ejsmont z ministrem obrony narodowej i ministrem koordynatorem służb specjalnych
Źródło: Piotr Nowak / PAP

3. Donald Trump nakłada cło na Chiny

Od 1 listopada Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe cło w wysokości stu procent na import z Chin i wprowadzą kontrolę eksportu całego kluczowego oprogramowania wyprodukowanego w USA - ogłosił Donald Trump.

Prezydent USA wyraził wątpliwości w sprawie spotkania z Xi Jinpingiem, ale później powiadomił, że go nie odwołał.

4. Eksplozja w amerykańskiej fabryce amunicji

Potężny wybuch zdewastował fabrykę amunicji Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee w USA, niszcząc budynek, rozrzucając gruz na odległość niemal kilometra i wywołując fale uderzeniowe odczuwalne nawet w promieniu około 25 kilometrów.

Eksplozja miała miejsce w okolicy Bucksnort, blisko stu kilometrów na południowy zachód od Nashville. Zakład produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe i otrzymał wiele kontraktów od Armii Stanów Zjednoczonych i Marynarki Wojennej.

5. Eksperymentalna prognoza IMGW

IMGW przygotował eksperymentalną prognozę długoterminowa na listopad i grudzień 2025 oraz styczeń i luty 2026. Zawarte w niej informacje mówią zarówno o opadach i średniej temperaturze.

Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
Dowiedz się więcej:

Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę

METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak / PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpCłaChinyUSAIMGWNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Władimir Putin podczas wizyty w Tadżykistanie
Putin: zawsze istnieje pokusa
Świat
Protest Gen Z w Pokharze
"Myśleli, że są jak bogowie". Młodzi wywlekli ich z domów
Monika Winiarska
Jesień, liść, deszcz
To będzie pochmurny dzień z deszczem i porywistym wiatrem
METEO
Donald Trump
Trump zapowiada 100 procent dodatkowego cła po "wyjątkowo agresywnym" działaniu Chin
BIZNES
Sebastien Lecornu
Francja ma nowego starego premiera. "Kiepski dowcip"
Świat
Depresja
Czemu mężczyznom jest trudniej znaleźć pomoc?
Katarzyna Górniak
imageTitle
Kapitalna szarża Mbappe zakończyła męki Francuzów
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne osłabienie przed Litwą. Drugi reprezentant opuścił zgrupowanie
EUROSPORT
Cela w Huntsville, Texas
Seria egzekucji w USA. "Spieszą się"
Świat
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie
Pomnik bachantki Zdrowitki przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Duża strzykawa, mała spódniczka. "Nie podoba mi się"
Maciej Mazur
imageTitle
Bellingham szczerze o zdrowiu psychicznym. "Czułem się bezbronny"
EUROSPORT
John Lodge
John Lodge nie żyje. Odszedł przy dźwiękach ulubionej muzyki
Świat
imageTitle
Władze dały zielone światło. Nowy rekord świata w skokach na horyzoncie
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Widzieliśmy, jak ziemia i samochody się poruszają". Są kolejne ofiary
METEO
imageTitle
Polak błyszczy w Chinach. Dwa etapy na podium
EUROSPORT
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
BIZNES
Szymon Hołownia
"Wiarygodność Szymona została faktycznie zjedzona"
Eksplozja w Tennessee
Wybuchy w fabryce amunicji. Zabici i zaginieni
Świat
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
BIZNES
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
To "najważniejsza lekcja" z wojny w Ukrainie
imageTitle
Wyjątkowa wizytacja. Lewandowski na meczu młodzieżówki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Kierująca nie żyje, pasażerka w ciężkim stanie. Jechała z nimi dziewczynka
Łódź
Zima, pogoda, śnieg
Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
METEO
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
WARSZAWA
imageTitle
Kadra Brzęczka z kolejną wygraną. Czas na trudne wyzwanie
EUROSPORT
Martyna Wojciechowska - Joanna Szulc
Martyna Wojciechowska: ten program zmienia polską szkołę
Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Zauważył modele na biurku Trumpa. Są pierwsze spekulacje
Świat
imageTitle
Znamy komplet ćwierćfinalistów. O'Sullivan zagra z pogromcą Polaka
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica