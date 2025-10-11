1. Nie żyje profesor Adam Strzembosz
Zmarł profesor Adam Strzembosz. Był autorem licznych publikacji naukowych i książek. Za swoją działalność społeczną oraz na polu nauki otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe. Miał 95 lat.
Jak przekazał portal Więź, profesor Adam Strzembosz odszedł w nocy z czwartku na piątek. Był nestorem polskich prawników, profesorem nauk prawnych oraz nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
2. Powrót "łowczyni szpiegów"
Słynna "łowczyni szpiegów" wróciła do kontrwywiadu wojskowego - dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera". Magdalena Ejsmont zacznie pracę lada dzień.
Przed laty kariera oficerki tropiącej rosyjskich agentów załamała się, gdy ministrem obrony został Antoni Macierewicz.
3. Donald Trump nakłada cło na Chiny
Od 1 listopada Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe cło w wysokości stu procent na import z Chin i wprowadzą kontrolę eksportu całego kluczowego oprogramowania wyprodukowanego w USA - ogłosił Donald Trump.
Prezydent USA wyraził wątpliwości w sprawie spotkania z Xi Jinpingiem, ale później powiadomił, że go nie odwołał.
4. Eksplozja w amerykańskiej fabryce amunicji
Potężny wybuch zdewastował fabrykę amunicji Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee w USA, niszcząc budynek, rozrzucając gruz na odległość niemal kilometra i wywołując fale uderzeniowe odczuwalne nawet w promieniu około 25 kilometrów.
Eksplozja miała miejsce w okolicy Bucksnort, blisko stu kilometrów na południowy zachód od Nashville. Zakład produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe i otrzymał wiele kontraktów od Armii Stanów Zjednoczonych i Marynarki Wojennej.
5. Eksperymentalna prognoza IMGW
IMGW przygotował eksperymentalną prognozę długoterminowa na listopad i grudzień 2025 oraz styczeń i luty 2026. Zawarte w niej informacje mówią zarówno o opadach i średniej temperaturze.
