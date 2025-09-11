Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

MSZ: będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa ONZ
Szłapka: nie jesteśmy w stanie wojny
Źródło: TVN24
Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przekazano, że ma dotyczyć naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
Kluczowe fakty:
  • W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
  • MSZ w czwartek rano poinformowało, że na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
  • Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że Polska domaga się nałożenia sankcji na Rosję i wzmocnienia wsparcia Ukrainy.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne - polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

Prowadzone są intensywne poszukiwania fragmentów dronów. Wojsko apeluje, by w przypadku zauważenia drona lub jego szczątków nie zbliżać się do niego, nie dotykać, tylko powiadomić służby. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

W czwartek resort spraw zagranicznych poinformował, że na wniosek naszego kraju "zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję".

Sikorski: chcemy przyciągnąć uwagę świata

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapytany w RMF FM, co Polska chce w ten sposób osiągnąć, powiedział, że chodzi o "przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej i NATO".

- Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło. Nasze argumenty się przebijały - dodał. Sikorski przekazał, że jeszcze nie zdecydowano, kto będzie mówił w imieniu Polski.

Zaznaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów, w akcji trwającej siedem godzin, nie można mówić o przypadku. - To testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO - podkreślił.

Szef MSZ przypomniał, że Polska w środę zażądała uruchomienia konsultacji międzysojuszniczych w ramach artykułu 4 NATO, co jak zauważył, historycznie miało już miejsce w przypadku na przykład Turcji w trakcie wojny w Iraku, czy wojny domowej w Syrii, kiedy sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

- Tym razem domagamy się nie tylko wzmocnienia tych zdolności, także antydronowych, ale zrobienia tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych (Donald Trump), czyli nałożenia sankcji na Rosję i wzmożenia wsparcia dla Ukrainy - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: PAP/EPA

W czwartek rano premier Donald Tusk odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Z kolei prezydent Karol Nawrocki około godziny 10 złoży wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek o godzinie 17 odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej, od godziny 14.15 szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić Sejmowi pełne informacje związane z ostatnimi wydarzeniami.

ONZ o wtargnięciu rosyjskich dronów

Stephane Dujarric, rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, oświadczył w środę, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie. Oznajmił, że sytuacja ta "pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu".

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

OGLĄDAJ: Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć
pc

Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: tvn24.pl, RMF FM, PAP

Źródło zdjęcia głównego: dam.media.un.org

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychOrganizacja Narodów ZjednoczonychRadosław Sikorski
Czytaj także:
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 08
Ukraińcy trafili "cenny wojskowy cel państwa agresora"
Świat
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
WARSZAWA
Ulewy
Ulewy, silny wiatr, burze. Kilka regionów z alarmami IMGW
METEO
Władimir Putin
"Moskwa przekracza kolejne czerwone linie"
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
METEO
imageTitle
Spór o biegaczkę tuż przed startem mistrzostw świata
EUROSPORT
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Chińska aplikacja ukarana. Za "błahe treści"
BIZNES
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Niemcy będą testować system ostrzegania. Ważna informacja dla mieszkańców Polski
Szczecin
Donald Tusk
"Nie są to już ćwiczenia". Tusk zwraca się do żołnierzy
Morawica. Wypadek ciężarówki
Ciężarówka wjechała w barierki. Kierowca nie przeżył
Kraków
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
WARSZAWA
shutterstock_2317709075
Ważna opinia dla kredytobiorców. TSUE wypowie się w sprawie WIBOR-u
BIZNES
imageTitle
Wielki mecz Polaka na start Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Luksus w boksie. Dlaczego Julia Szeremeta ma już medal mistrzostw świata
Najnowsze
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
WARSZAWA
11 0730 piasek gosc-0004
Szłapka: nie jesteśmy w stanie wojny
Keith Kellog
Kellogg "był w drodze do Polski" w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów
imageTitle
Szaleństwo po historycznym awansie
EUROSPORT
Wieża kontroli lotów w Warszawie
Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski
BIZNES
Książę Harry
"Pojednanie jest coraz bardziej prawdopodobne".
Świat
imageTitle
Kolejny cios dla reprezentacji Polski
EUROSPORT
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
METEO
shutterstock_2623121045
Musk na krótko przestał być najbogatszym człowiekiem na świecie
BIZNES
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
WARSZAWA
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Donald Tusk
Tusk: głupota to nie okoliczność łagodząca
imageTitle
Wraca Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Transmisje w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
imageTitle
Wielokrotny mistrz Polski się wycofał
EUROSPORT
imageTitle
Popchnął wolontariusza podczas kontroli. Problemy legendy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica