MSZ: będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Szłapka: nie jesteśmy w stanie wojny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony

MSZ w czwartek rano poinformowało, że na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że Polska domaga się nałożenia sankcji na Rosję i wzmocnienia wsparcia Ukrainy.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne - polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

Prowadzone są intensywne poszukiwania fragmentów dronów. Wojsko apeluje, by w przypadku zauważenia drona lub jego szczątków nie zbliżać się do niego, nie dotykać, tylko powiadomić służby. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

W czwartek resort spraw zagranicznych poinformował, że na wniosek naszego kraju "zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję".

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 11, 2025 Rozwiń

Sikorski: chcemy przyciągnąć uwagę świata

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapytany w RMF FM, co Polska chce w ten sposób osiągnąć, powiedział, że chodzi o "przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej i NATO".

- Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło. Nasze argumenty się przebijały - dodał. Sikorski przekazał, że jeszcze nie zdecydowano, kto będzie mówił w imieniu Polski.

Zaznaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów, w akcji trwającej siedem godzin, nie można mówić o przypadku. - To testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO - podkreślił.

Szef MSZ przypomniał, że Polska w środę zażądała uruchomienia konsultacji międzysojuszniczych w ramach artykułu 4 NATO, co jak zauważył, historycznie miało już miejsce w przypadku na przykład Turcji w trakcie wojny w Iraku, czy wojny domowej w Syrii, kiedy sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

- Tym razem domagamy się nie tylko wzmocnienia tych zdolności, także antydronowych, ale zrobienia tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych (Donald Trump), czyli nałożenia sankcji na Rosję i wzmożenia wsparcia dla Ukrainy - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski Źródło: PAP/EPA

W czwartek rano premier Donald Tusk odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Z kolei prezydent Karol Nawrocki około godziny 10 złoży wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek o godzinie 17 odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej, od godziny 14.15 szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić Sejmowi pełne informacje związane z ostatnimi wydarzeniami.

ONZ o wtargnięciu rosyjskich dronów

Stephane Dujarric, rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, oświadczył w środę, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie. Oznajmił, że sytuacja ta "pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu".

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

OGLĄDAJ: Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć