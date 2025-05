Wsparcie dla funkcjonariuszy i ratowników. Będzie telefon zaufania

Rośnie liczba przypadków agresji wobec lekarzy Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24

Resort zdrowia zapowiedział utworzenie linii z bezpłatną pomocą psychologiczną dla służb mundurowych, w tym policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, ratowników medycznych i ich rodzin. Wiadomo, od kiedy będzie można korzystać z infolinii.

Kluczowe fakty: Realizacją bezpłatnej pomocy psychologicznej w ramach infolinii dla służb mundurowych zajmie się Fundacja Itaka.

Dyżur psychologa będzie trwał osiem godzin dziennie. Resort zaznaczył, że będzie to psycholog doświadczony w pracy ze służbami mundurowymi, ratownikami medycznymi i z ich rodzinami.

Infolinia będzie działać od 1 czerwca.

Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i ich rodziny będą mogli skorzystać bezpłatnie z pomocy psychologa przez utworzoną dla nich linię telefoniczną - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Według zapowiedzi dyżur psychologa będzie trwał osiem godzin dziennie. Rozpocznie się w godzinach popołudniowych i potrwa do późnowieczornych. Jeśli zajdzie konieczność kontaktu z psychologiem poza godzinami dyżurowymi, osoba czekająca na rozmowę zostanie przełączona na główną infolinię.

Infolinia ruszy w czerwcu

Ministerstwo Zdrowia 8 kwietnia ogłosiło konkurs na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego "Centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku". Realizatorem Telefonu Zaufania dla osób dorosłych została Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Teraz fundacja zapewni, w ramach osobnego numeru, wsparcie dla służb mundurowych.

Numer nie jest jeszcze znany, ale na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia Dagmara Korbasińska-Chwedczuk z Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że infolinia będzie działać od 1 czerwca.

Podpisana w maju przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakłada, że członkowie zespołów ratownictwa medycznego obowiązkowo mają mieć zapewnione wsparcie psychologiczne. Wpisanie tego obowiązku do ustawy to realizacja zapowiedzi resortu zdrowia po zabójstwie ratownika medycznego w styczniu w Siedlcach. Zgodnie z ustawą ratownicy medyczni będą także cyklicznie szkoleni z samoobrony i technik deeskalacyjnych. Przeszkolenie będzie się odbywało nie rzadziej niż raz na pięć lat i będzie finansowane ze środków publicznych.

Protest medyków

Środowisko medyczne 10 maja protestowało przeciwko przemocy. Medycy podkreślili w oświadczeniu, że większość z nich doświadcza agresji swojej pracy. Zwrócili uwagę, że ataki na nich czasem spotykają się pochwałą przemocy w sieci.

Marsz odbył się w reakcji zabójstwo lekarza Tomasza Soleckiego, do którego doszło w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. Napastnikiem był funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki. Sąd aresztował go na trzy miesiące.