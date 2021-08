RPO o cudzoziemcach na granicy polsko-białoruskiej. "Należy ich tymczasowo wpuścić"

O kryzysie na polsko-białoruskiej granicy, gdzie od kilkunastu dni przebywa grupa migrantów, mówił w "Tak jest" rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Wyjaśniał, jak jego zdaniem powinna przebiegać procedura postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosków o ochronę międzynarodową osób koczujących na granicy. - Te wnioski należy przyjąć, należy nadać im stosowny bieg prawny, w szczególności przekazać do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu rozpatrzenia - powiedział Wiącek.

W poniedziałek Wiącek w liście do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się o niezwłoczne rozwiązanie kryzysu na granicy Polski i Białorusi i umożliwienie przebywającym tam obcokrajowcom złożenia wniosków o ochronę międzynarodową.

Po południu w programie "Tak jest" w TVN24 RPO mówił, że stara się "na bieżąco reagować na wszystkie problemy, które się pojawiają". - Uważam, że problem na granicy polsko-białoruskiej, to jest problem godności człowieka - ocenił.

Wniosek o ochronę międzynarodową. Marcin Wiącek o procedurze

- W momencie złożenia tego wniosku, a (...) do tego doszło na oczach pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy byli na miejscu, ci ludzie znaleźli się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji (...) te wnioski należy przyjąć, należy nadać im stosowny bieg prawny, w szczególności przekazać do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu rozpatrzenia - powiedział.