Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Polska

Mejza: zrzekam się immunitetu

Łukasz Mejza
Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy
Źródło: TVN24
Łukasz Mejza, po tym gdy do Komendy Głównej Policji wpłynął policyjny wniosek o uchylenie jego immunitetu, zapewnił, że sam zrzeka się immunitetu. Chodzi o jazdę polityka PiS z prędkością 200 kilometrów na godzinę.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza poinformował, że zrzeka się immunitetu w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego dozwolonej prędkości. "Tak jak obiecałem, natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam" - przekazał Mejza.

W poniedziałek policja nałożyła na Mejzę mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych za jazdę 200 kilometrów na godzinę na drodze ekspresowej S3 w okolicach Polkowic.

Mejza wtedy odmówił jego przyjęcia, powołując się na immunitet poselski. O sprawie następnego dnia poinformowały media i wówczas Mejza publicznie odniósł się do tego zdarzenia.

Mejza zatrzymany na drodze ekspresowej. Tłumaczy się i składa deklarację
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mejza zatrzymany na drodze ekspresowej. Tłumaczy się i składa deklarację

Wrocław

Wniosek o uchylenie immunitetu posła Mejzy

W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił do KGP, o czym jako pierwsze poinformowało RMF FM.

W rozmowie z tvn24.pl biuro komunikacji społecznej KGP podało, że odpowiednie dokumenty przechodzą teraz proces weryfikacji, po zakończeniu którego prokuratura przekaże wniosek marszałkowi Sejmu.

Jak powiedział oficer prasowy KPP Polkowice podkomisarz Przemysław Rybikowski, we wniosku załączono między innymi notatkę sporządzoną przez policjantów bezpośrednio po zdarzeniu, protokoły przesłuchania, zarejestrowane wykroczenie i dokumentację związaną z wnioskiem wymaganym do spraw związanych z immunitetem.

- Wysłaliśmy całość materiałów następnego dnia po zdarzeniu - wyjaśnił. Pismo trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. - W środę przekazaliśmy je do Komendy Głównej Policji - przekazał st. asp. Łukasz Porębski z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu.

Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS

Szef MSWiA: nie będzie żadnej taryfy ulgowej

Wcześniej złożenie wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS zapowiadał szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu - oświadczył.

Kierwiński podkreślał, że szczególnie "bulwersujące" jest "wyciągnięcie legitymacji poselskiej i powiedzenie: ja mam immunitet, mnie prawo nie dotyczy". - Pan Mejza uważa, że to go zwolni od odpowiedzialności. Nie zwolni go z odpowiedzialności w tego typu wykroczeniach, które są na granicy przestępstwa tak naprawdę, bo to prawie dwukrotne przekroczenie prędkości. Państwo będzie działać bardzo, bardzo twardo - zapowiadał.

Kaczyński o przyszłości Mejzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński o przyszłości Mejzy

Tłumaczenie Mejzy

Po zdarzeniu na drodze ekspresowej S3 Mejza przekazał nam oświadczenie, w którym napisał m.in., że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - oświadczył.

Zadeklarował, że "jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje ten mandat od razu". "A jak nie, to oczywiście natychmiast zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność, bo jestem charakternym gościem, a nie jakimś (byłym marszałkiem Senatu Tomaszem - red.) Grodzkim, który będzie się chował za immunitetem. Jeszcze raz przepraszam" - napisał.

"Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem)" - tłumaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/tr, akw

Źródło: PAP, tvn24.pl, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Łukasz MejzaPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Mama na stoku. Aleksandra Król-Walas żyje marzeniem o medalu olimpijskim
Najnowsze
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"?
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"? Oto jego historia
Gabriela Sieczkowska
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Polska
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
WARSZAWA
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
Ciekawostki
Komisja Europejska
Komisja Europejska ogłasza mapę drogową dla obronności. Oto priorytety
Świat
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
BIZNES
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
BIZNES
38 min
pc
Z czym mierzą się studenci? "Czujemy niepokój wcześniej niż inne pokolenia"
Debata TVN24+
shutterstock_2180813011
Przełom w leczeniu anemii? Chodzi o żelazo
Zdrowie
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość bramkarza reprezentacji Polski
EUROSPORT
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
METEO
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
BIZNES
Prawnicy zostali uniewinnieni (zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżono ich o przywłaszczenie blisko 3 mln zł KUL. Jest prawomocny wyrok
Lublin
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
BIZNES
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
BIZNES
Julia Roberts
Ten film sprawił, że córka oddała jej telefon. "Nie chcę go"
Kultura i styl
imageTitle
Paolini o krok od WTA Finals
EUROSPORT
41 min
pc
"Straszliwie poważny problem". Liczba zgłoszeń od studentów lawinowo rośnie
Debata TVN24+
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
BIZNES
Tomasz Zimoch
Zimoch nie odpuszcza. "A to sobie składaj pozew"
Polska
imageTitle
Uszczęśliwił setki dzieci. Piękny gest pogromcy Polaka
EUROSPORT
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
BIZNES
Strzelnica w Raculi
Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka. Apel prokuratury
Lubuskie
Jerzy Owsiak
34. Finał WOŚP. Nowe informacje dla sztabów i wolontariuszy
Polska
imageTitle
Świątek zarobiła krocie. Na liście wszech czasów jest już druga
EUROSPORT
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Próbował okraść lombard. Został zatrzymany
Wszedł do lombardu z kijem baseballowym i zażądał kosztowności
Kujawsko-Pomorskie
Legniccy policjanci rozbili grupę złodziei elektroniki działającą w całej Polsce
Jeździli po Polsce i okradali sklepy z elektroniką
Wrocław
Policyjni technicy na miejscu tragedii
Sekcje ofiar trwają, przesłuchanie 25-latka jeszcze dziś
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica