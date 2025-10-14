Mejza przekroczył prędkość i nie przyjął mandatu. "Głupota w czystej postaci"

Hołownia o sprawie Mejzy. "Dziwne, że pan poseł nie skorzystał z prawa do przyjęcia mandatu" Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło 13 października na drodze ekspresowej S3, pomiędzy miejscowościami Gaworzyce a Radwanice. Wówczas Łukasz Mejza miał jechać z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

Po zatrzymaniu samochodu przez funkcjonariuszy polityk został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Odmówił jednak przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Informację o tożsamości kierowcy potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - W związku z tym, że poseł nie przyjął mandatu, policja będzie wnioskowała do marszałka Sejmu, za pośrednictwem prokuratora generalnego, o uchylenie immunitetu. Prawo obowiązuje nas wszystkich - dodała.

Hołownia: należy ponieść konsekwencje

We wtorek o sprawę Mejzy był pytany marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zaznaczył jednak, że nie posiada jeszcze oficjalnych informacji w tej kwestii. - Jeżeli rzeczywiście policja udokumentowała przekroczenie prędkości tak znaczne i stanowiące w oczywisty sposób zagrożenie dla zdrowia i życia innych obywateli, to należy ponieść konsekwencje - stwierdził.

- To dziwne, że pan poseł nie skorzystał z prawa do przyjęcia mandatu(...). Zwłaszcza przy takich przekroczeniach prędkości nie powinno się dyskutować - ocenił.

Hołownia mówił również o zasłanianiu się przez posła immunitetem. - Immunitet poseł powinien mieć po to, żeby być chroniony przed różnego rodzaju wypaczeniami, które można byłoby mieć ochotę mu zrobić na kanwie politycznej. W jechaniu 200 kilometrów na godzinę nie ma żadnej polityki, jest po prostu głupota w czystej postaci - powiedział.

Kierwiński o "barbarzyńskim rajdzie"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że jego resort "nie odpuści". "Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem…. posłem PiS" - stwierdził.

"Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd" - zakończył.

Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem…. posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 14, 2025 Rozwiń

