Matura 2022 z języka angielskiego. Mamy arkusze

W piątek 6 maja do egzaminu z języka angielskiego podeszło około 276 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. To najczęściej wybierany język obcy. Z czym się mierzyli ci, którzy się na niego zdecydowali? Publikujemy oficjalne arkusze.

Tegoroczny egzamin maturalny z języka angielskiego przebiegał w cieniu wycieku, do którego mogło dojść na godzinę przed jego rozpoczęciem. To wtedy w sieci ktoś opublikował fragment arkusza, pokazujący m.in. jaki będzie temat wypracowania.

Oficjalna publikacja arkuszy, która następuje o godzinie 14, potwierdza, że treść upubliczniona w sieci jest tożsama z tym, co znalazło się na maturze. Maturzyści mieli napisać notkę na blogu o zakupie roweru.

Po południu inne języki

Angielski to najpopularniejszy język zdawany na maturze. Na jego wybór zdecydowało się aż 95,5 proc. tegorocznych absolwentów. O godzinie 14 rozpoczynają się egzaminy na poziomie podstawowym z pozostałych języków obcych. Wśród nich najpopularniejszy jest język niemiecki, do którego podchodzi około 8,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Matura 2022. Co dalej?

By w tym roku uzyskać świadectwo dojrzałości, należy zdobyć 30 proc. punktów z trzech egzaminów na poziomie podstawowym - języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dodatkowo absolwenci muszą podejść do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale ten egzamin nie ma progu zdawalności i nie można go oblać.