Polska Spory w PiS. Morawiecki zabrał głos Filip Czerwiński

Mateusz Morawiecki o atmosferze na spotkaniu klubu PiS

Jak informowaliśmy rano na portalu, na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS pod Warszawą doszło do awantury. Z informacji Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, wynika, że w trakcie spotkania Jarosław Kaczyński zagroził, że nie zezwoli na zakładanie żadnych nowych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki miał odpowiedzieć, że jednak nie zamierza zrezygnować ze swojego. Według jednego z polityków "zaatakował" Kaczyńskiego.

- Ja nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań, to było zamknięte spotkanie. Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja była bardzo dobra - powiedział były premier na czwartkowej konferencji prasowej.

"Atmosfera była taka..."

Morawiecki w odpowiedzi na pytanie dotyczące naszego tekstu zapewnił, że na spotkaniu była dobra atmosfera.

- Atmosfera szczerej dyskusji. Czego dotyczyły te tematy, to są nasze sprawy wewnętrzne, ale atmosfera była taka, o której się czasami mówi: rzeczywiście oczyszczająca, dobra atmosfera - mówił.

Ponadto były premier wyraził opinię, że na posiedzeniu "zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja"

- Ja również zabierałem głos. Owszem, pokazywałem, że nie można poszerzać elektoratu czy walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz. To w bardzo wielu miejscach mówię, w związku z tym o tym mogę wspomnieć. I dlatego akurat przedwczoraj zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Rozwój Plus - oświadczył.

