Mastalerek o udziale prezydenta w głośnym przyjęciu: nie żałuje

Mastalerek: prezydent nie żałuje

Mastalerek: prezydent jest konsekwentny

- Również minister sprawiedliwości (Adam Bodnar - red.) wtedy, kiedy mu to odpowiadało, uważał, że to prokurator Barski jest prokuratorem krajowym. A wie pani kiedy? Ja to dokładnie pamiętam. Co się stało dzień przed tym, jak minister sprawiedliwości stwierdził, że pan Dariusz Barski już nie jest prokuratorem krajowym? Wystąpił do prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o to, żeby do prokuratury krajowej powołał prokuratora (Jacka - red.) Bilewicza - zwrócił się do prowadzącej.