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Polska

Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka

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Marcin Porzucek
Poseł PiS Marcin Porzucek i jego problemy na lotnisku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa posła Marcina Porzucka została skierowana do partyjnej Komisji Etyki. Chodzi o podjętą wobec polityka interwencję służb na lotnisku Chopina w Warszawie.

Kilka dni temu media obiegła informacja, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł o własnych siłach wysiąść z samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie. Według świadka, na którego powołał się "Fakt", był pod wpływem alkoholu. Porzucek w wymianie wiadomości z tvn24.pl tłumaczył się "problemem ortopedycznym".

Komentują sytuację posła na lotnisku. "Niedopuszczalne"
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Dopiero po opublikowaniu zdjęć przesłanych na Kontakt 24 zamieścił wpis, w którym przyznał się do spożycia alkoholu. Na X napisał, że "połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w jego chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością".

Zdjęcia z lotniska nadesłane na Kontakt24
Zdjęcia z lotniska nadesłane na Kontakt24
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Jest ruch PiS

W środę do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przekazał, że poseł Porzucek przeprosił za tę sytuację. - Znając pana posła, to samo zdarzenie stanowi dla niego nauczkę na przyszłość - ocenił. Bochenek przekazał również, że sprawą posła zajmie się wewnętrzna, partyjna Komisja Etyki.

Kara dla Porzucka? Wiceprezes PiS komentuje
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Kara dla Porzucka? Wiceprezes PiS komentuje

Sprawą nie zajęła się jeszcze komisja etyki poselskiej - jej członkowie czekają, aż spłyną wszystkie wnioski w tej sprawie. - Mieliśmy już sprawę, która wywołała taki duży rezonans w społeczeństwie, że przyszło 270 wniosków dotyczących jednej sprawy. Dlatego jest moment odczekania, a nie reagowania od razu - powiedziała przewodnicząca sejmowej komisji etyki, Ewa Schadler z Polski 2050.

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Maja Chwalińska
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Źródło: PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćRafał BocheneklotniskoLotnisko Chopina
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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