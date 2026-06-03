Polska Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka Oprac. Aleksandra Sapeta |

Poseł PiS Marcin Porzucek i jego problemy na lotnisku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Kilka dni temu media obiegła informacja, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł o własnych siłach wysiąść z samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie. Według świadka, na którego powołał się "Fakt", był pod wpływem alkoholu. Porzucek w wymianie wiadomości z tvn24.pl tłumaczył się "problemem ortopedycznym".

Dopiero po opublikowaniu zdjęć przesłanych na Kontakt 24 zamieścił wpis, w którym przyznał się do spożycia alkoholu. Na X napisał, że "połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w jego chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością".

Zdjęcia z lotniska nadesłane na Kontakt24 Źródło zdjęcia: Kontakt24

Jest ruch PiS

W środę do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przekazał, że poseł Porzucek przeprosił za tę sytuację. - Znając pana posła, to samo zdarzenie stanowi dla niego nauczkę na przyszłość - ocenił. Bochenek przekazał również, że sprawą posła zajmie się wewnętrzna, partyjna Komisja Etyki.

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Sprawą nie zajęła się jeszcze komisja etyki poselskiej - jej członkowie czekają, aż spłyną wszystkie wnioski w tej sprawie. - Mieliśmy już sprawę, która wywołała taki duży rezonans w społeczeństwie, że przyszło 270 wniosków dotyczących jednej sprawy. Dlatego jest moment odczekania, a nie reagowania od razu - powiedziała przewodnicząca sejmowej komisji etyki, Ewa Schadler z Polski 2050.

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