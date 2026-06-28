Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dostanie nową funkcję. "To kontynuacja"

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko wiceministry obrony narodowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrą obrony narodowej pod koniec ubiegłego tygodnia. Michalski ujawnił w programie "W kuluarach" w TVN24, że dostanie też nową funkcję. W nadchodzącym tygodniu ma zostać pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.

- To jest kontynuacja tego, czym zajmowała się jako pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Tam będzie bardzo konkretna lista spraw, za które będzie odpowiadała - wyjaśnił.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowymi zadaniami

Dodał, że chodzi o przygotowywanie społecznej odporności na ewentualne zagrożenia, zwłaszcza w kontekście wojny za wschodnią granicą Polski.

- To jest przygotowywanie społecznej odporności na wypadek, gdyby coś miało się wydarzyć, a wiemy, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. To jest edukacja obronna społeczeństwa, rozwój i wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego, koordynowanie działań w pozyskiwaniu nowych sprzętów wojskowych, w modernizację i w ogóle takie szerokie działanie, jeśli chodzi o odporność państwa - zaznaczył Michalski.

OGLĄDAJ: TVN24