Ponieśli porażkę w wyborach, chcą je unieważnić. Polskie ugrupowanie składa skargę

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin zwróciła się do Głównej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyników wyborów parlamentarnych – poinformował przewodniczący ugrupowania Waldemar Tomaszewski.

Zdaniem AWPL-ZChR, na słaby wynik miała wpływ kampania prowadzona przez znanego litewskiego dziennikarza i działacza społecznego Andriusa Tapinasa przeciwko Tomaszewskiemu i partii. Do spięcia pomiędzy Tapinasem a Tomaszewskim doszło po zorganizowanej przez dziennikarza 23 września akcji wsparcia protestujących na Białorusi, w ramach której został utworzony 32-kilometrowy żywy łańcuch od wileńskiego placu Katedralnego do litewsko-białoruskiej granicy w Miednikach.

Przewodniczący AWPL-ZChR nazwał akcję nieudaną i określił ją jako autopromocję samego Tapinasa. W odpowiedzi Tapinas zorganizował akcję, w ramach której zachęcał do aktywnego udziału w wyborach parlamentarnych w celu zmniejszenia odsetka głosów oddawanych na AWPL-ZChR.

Tomaszewski przekonuje, że akcja Tapinasa, której celem było wywarcie wpływu na wyborców, powinna być oznakowana jako reklama polityczna, a tak się nie stało. - Poważnym naruszeniem jest brak oznaczenia reklam oraz niewskazanie źródła finansowania - uważa Tomaszewski. Tapinas twierdzi, że ogłosił swą akcję na Facebooku i wskazał konto, na które można było dokonać przelewu, by wesprzeć kampanię. W ten sposób zebrano 15 tys. euro.

Jeszcze druga tura

Na Litwie obowiązuje mieszana ordynacja wyborcza: 70 posłów w 141-osobowym jednoizbowym parlamencie wybieranych jest z list partyjnych, a 71 w okręgach jednomandatowych. Do Sejmu trafiają ugrupowania, które w pierwszej turze zdobędą powyżej 5 proc. głosów.

W okręgach jednomandatowych wygrywa kandydat, który uzyska ponad połowę głosów przy co najmniej 40-procentowej frekwencji. Jeżeli nie uda się go wyłonić w pierwszej turze, dochodzi do drugiej tury, w której rywalizują ze sobą dwaj kandydaci cieszący się największym poparciem w pierwszej rundzie głosowania.